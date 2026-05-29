Wembanyama vezérletével magabiztosan nyert és kiharcolta a hetedik meccset a Spurs – videó

Az első hosszabbításos csata után nem volt több szoros mérkőzés. A Thunder ugyan lezárhatta volna a párharcot, de a San Antonio domináns teljesítményt nyújtott. Ezúttal 14–14-nél még egyenlő volt az állás, az első negyed végére viszont már 13 ponttal vezettek a hazaiak. A címvédő ugyan olykor kapaszkodott, de öt pontnál közelebb már nem tudott feljönni. A harmadik negyedben aztán nyolc percen át nem talált be az OKC, ezt a játékrészt 32–13-ra hozta a Spurs, és ellépett közel harminc ponttal.

A San Antonio végül 118–91-re nyerve kiharcolta a hetedik meccset, amelyet két nap múlva rendeznek meg Oklahoma Cityben.

„Úgy gondolom, következetesek voltunk, és megtettük, amit meg kellett tennünk. Bíztunk a játékban, bíztunk a kosárlabda-istenekben” – mondta Victor Wembanyama, aki már az első negyedben 11 pontnál és öt lepattanónál tartott, végül 28 pontos, tíz lepattanós dupla duplát ért el. Remekül szállt be a padról Dylan Harper, kilenc mezőnykísérletéből hat betalált, 18 pontot ért el, míg Stephon Castle 17-tel zárt.

„Szerintem egyszerűen csak a védekezésre összpontosítottunk és oda fordítottuk a figyelmünket. Nem hiszem, hogy a pontszerzés problémát jelentett volna. Egyszerűen csak a saját hibáink, mint például a labdaeladások, valamint az, hogy támadólepattanókat és könnyű kosarakat engedünk nekik, azok lassítanak minket” – mondta Castle.

Victor Wembanyama is the first player in Spurs franchise history to record 25+ PTS, 10+ REB, 2+ STL, and 2+ BLK in an elimination game! pic.twitter.com/PEAmNvlVFp — NBA (@NBA) May 29, 2026

Az OKC végig szenvedett, a vendégek mezőnyből 37 százalékkal dobtak, míg negyven triplakísérletükből csak tíz ment be. A második találkozón megsérülő Jalen Williams visszatért, a padról beszállva tíz perc alatt egy pontot szerzett. Shai Gilgeous-Alexander vezette a vendéglőlapot 15 ponttal (6/18 mezőnyből, 0/5 tripla).

NBA, RÁJÁTSZÁS

NYUGATI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS

San Antonio Spurs–Oklahoma City Thunder 118–91 (35–22, 25–31, 32–13, 26–25)

Ld.: Wembanyama 28, Harper 18, Castle 17, ill. Gilgeous-Alexander 15, McCain 13, Wallace 11

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–3