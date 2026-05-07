A Spurs a Minnesotára történelmi verést mérve egyenlített az NBA-ben

SPURS–TIMBERWOLVES 133–95. Az első meccset ellopta a Minnesota, a másodikon azonban biztosra ment a Spurs, amely mindössze 35 pontot engedett az első félidőben a vendégeknek, míg 59-et szerzett. A Wolves jól kezdte a második félidőt, 9–0-s rohanással zárkózott, de húsz pontnál közelebb nem tudott férkőzni, sőt a negyedik negyedhez közeledve már inkább a negyvenpontos különbség került látótávolságba. A záró játékrészben már korán ürültek a padok, a legnagyobb különbség 47 pont volt, végül 38-cal nyert és egyenlített a párharcban a San Antonio.

A hazaiak ötvenszázalékos mezőnyhatékonysággal és 41 százalékos triplahatékonysággal játszottak. A 133 pontnál legutóbb 1983-ban szerzett többet rájátszásban a Spurs. Victor Wembanyama és De'Aron Fox az első meccsen együttesen 31 dobásból tízet értékesített 21 pontért, most 25 dobásból 12 ment be, ami 35 pontot ért. A francia emellett 15 lepattanóval segítette csapatát, míg Stephon Castle 21 pontot rakott a közösbe.

SPURS DROPPED 133 POINTS IN GAME 2 🔥



Their most points in a postseason game since 1983!



Series even at 1-1 in Round 2 🍿 pic.twitter.com/Xa0puUj8Qp — NBA (@NBA) May 7, 2026

Az ezúttal is a padról beszálló és perclimittel játszó Anthony Edwards, továbbá Julius Randle, Jaden McDaniels és Terrence Shannon Jr. egyaránt 12 pontot szerzett a Minnesotában., amelynek ezt megelőzően a Los Angeles Lakers elleni 2003-as 30 pontos zakó volt a legnagyobb veresége a rájátszásban. „Az első mérkőzés után elmondtam a srácoknak, hogy az a természetes tendencia, ha az az együttes, amelyik megnyeri az első mérkőzést – vagyis az idegenben játszó csapat –, a második meccsen vereséget szenved. Nem szabadott volna laza hozzáállással pályára lépnünk, mégis így tettünk, és a végeredmény: vereséget szenvedtünk” – mondta Edwards.

KNICKS–76ERS 108–102. Az első találkozót közel negyven ponttal hozó New York a másodikat is behúzta, ám ezúttal jóval szorosabb volt. A Joel Embiidet nélkülöző Philadelphia a második meccsre összeszedte magát. Az összecsapás menetét jól jellemzi, hogy 25-ször változott a vezető kiléte – ez a legtöbb egy rájátszásbeli mérkőzésen az elmúlt 11 évben –, és 14-szer volt döntetlen. Egyik csapat sem vezetett több mint hét ponttal. 99–99-nél egyenlítettek a vendégek, a végjátékot azonban 9–3-ra hozta a Knicks, ezzel megnyerve második hazai meccsét is.

25 LEAD CHANGES IN GAME 2 😲



The most in any postseason game in 11 years!



Knicks lead the Sixers 2-0 in the East Semis 🍿 pic.twitter.com/nOvFfspAK5 — NBA (@NBA) May 7, 2026

OG Anunoby 24 pontot szerzett, bár a végén lecserélték, az öltözőbe ment, és nem tért vissza a kispadra. Egyelőre nem tudni, milyen súlyos a sérülése. Karl-Anthony Towns 20 pontos, 10 lepattanós dupla duplát szerzett, emellett volt hét gólpassza is, míg a hazaiak legjobbja a 26 pontot termelő Jalen Brunson volt. 26 egységig jutott Tyrese Maxey is, mellette Paul George és Kelly Oubre Jr. egyaránt 19-19 pontot szerzett.

A TRIO OF KNICKS SHINED IN GAME 2!



Brunson: 26 PTS, 6 AST

OG: 24 PTS, 5 REB, 4 STL

KAT: 20 PTS, 10 REB, 7 AST



New York leads Philly 2-0 in the East Semis 🍿 pic.twitter.com/GaDGr9cYz4 — NBA (@NBA) May 7, 2026

FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK, 2. MÉRKŐZÉSEK

KELET

New York Knicks–Philadelphia 76ers 108–102

A párharc állása: 2–0 a New York javára

NYUGAT

San Antonio Spurs–Minnesota Timberwolves 133–95

A párharc állása: 1–1