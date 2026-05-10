NBA: a Lakers nagy bajban a címvédő ellen; Mitchell és Harden életben tartotta a Cavs reményeit

A Cleveland Cavaliers elkerülte a 3–0-s hátrányt a Keleti főcsoport elődöntőjében, miután hazai pályán 116–109-re legyőzte a Detroit Pistonst. Donovan Mitchell 35 ponttal és 10 lepattanóval járult hozzá csapata sikeréhez. A negyedik kiemelt Cavs az első két meccset elveszítette Detroitban, de otthon még veretlen maradt a párharcban – ehhez a hajrában leginkább James Harden kellett, aki az utolsó 90 másodpercben 7 pontot szerzett.

Közben az Oklahoma City Thunder a Nyugati főcsoportban magabiztosan múlta felül a Los Angeles Lakerst, 131–108-ra győzött a harmadik mérkőzésen. Ajay Mitchell 24 pontból 18-at a második félidőben szerzett. Shai Gilgeous-Alexander 23 ponttal és 9 assziszttal, Chet Holmgren 18 ponttal és 9 lepattanóval, míg Cason Wallace 16 ponttal járult hozzá a Thunder sikeréhez. A címvédő ezzel 3–0-ra vezeti a párharcot, és a rájátszásban továbbra is veretlen, 7–0-s mérleggel áll.

NBA

RÁJÁTSZÁS, 2. KÖR

KELETI FŐCSOPORT

Cleveland Cavaliers (4.)–Detroit Pistons (1.) 116–109

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Pistons javára

NYUGATI FŐCSOPORT

Los Angeles Lakers (4.)–Oklahoma City Thunder (1.) 108–131

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–0 a Thunder javára