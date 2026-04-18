NBA: a Magic és a Suns jutott tovább, teljes a rájátszás mezőnye

Keleten az Orlando Magic hazai pályán 121–90-re kiütötte a Charlotte Hornetset. A találkozó legjobbja Paolo Banchero volt, aki 25 ponttal vezette csapatát, miközben az Orlandónál összesen öt játékos jutott két számjegyű ponttermésig: Franz Wagner 18, Wendell Carter Jr. 16 ponttal járult hozzá a sikerhez, míg Desmond Bane 13, Jalen Suggs pedig 12 pontot tett hozzá. A Hornetsnél LaMelo Ball 23 pontig jutott, de ez kevés volt az üdvösséghez: a Charlotte egymást követő tizedik idényében maradt le a rájátszásról.

Az Orlando sorozatban harmadszor jutott be a rájátszásba. A Magicre nem vár könnyű feladat, hiszen az első körben a főcsoportgyőztes Detroit Pistonsszal találkozik.

Nyugaton a Phoenix Suns 111–96-ra győzte le a Golden State Warriorst, nagyrészt Jalen Green parádés, 36 pontos teljesítményének köszönhetően. A Suns már az első negyedben eldöntötte a mérkőzést: egy 13–0-s sorozattal ellépett ellenfelétől, majd 33–15-ös előnnyel zárta a játékrészt, amit később magabiztosan őrzött meg a lefújásig.

A Phoenix egyik fő erénye a Warriors hibáinak kihasználása volt: 21 eladott labdából 30 pontot szerzett. Bár a mérkőzés vége már nem tartogatott izgalmakat az eredményt illetően, a hajrában kisebb feszültség alakult ki. Draymond Green kiállítása előtt szóváltásba keveredett Devin Bookerrel, ami technikai faultokat és Green kizárását eredményezte.

A Suns ezzel az első helyen kiemelt Oklahoma City Thunder ellen kezdi meg a rájátszást.

