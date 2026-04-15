Őrületes, hosszabbításos végjáték után a Hornets legyőzte a Miamit az NBA play-injében – videó
Az alapszakaszban négyszer találkozott egymással a Charlotte és a Miami, háromszor a Heat örülhetett, ellenben a legutóbbi, márciusi találkozót harminc ponttal a Hornets nyerte. A 2016 óta rájátszásba nem jutó Charlotte kezdett jobban, de egyik csapat sem tudott két számjegyű különbséget kialakítani. Ugyan a mérkőzés nagyobb részében a Hornets volt előnyben, a negyedik negyed végén Coby White triplája kellett ahhoz, hogy a hazaiak hosszabbításra mentsék a mérkőzést.
A ráadásban a Miles Bridges vezette Hornets öt ponttal ellépett, de Tyler Herro sorozatban hat pontot szerzett, így kilenc másodperccel a hosszabbítás vége előtt ismét a Miaminál volt az előny. 4.7 másodperc volt hátra, amikor LaMelo Ball értékesített egy ziccert, majd Bridges a dudaszó pillanatában blokkolta Davion Mitchel dobását, így a Charlotte 127–126-ra nyert, kiejtve a Heatet.
A vendégeknél a második negyedben kiesett Bam Adebayo, hiányában Davion Mitchell (28 pont) és Andrew Wiggins (27 pont) voltak a Miami legjobbjai, míg Kel'el Ware 12 pontos, 19 lepattanós dupla duplát ért el. A mérkőzés legjobb pontszerzője LaMelo Ball volt, aki 30 pontig és tíz asszisztig jutott, Bridges 28, Miller pedig 23 pontot tett a közösbe. A Charlotte szombat hajnalban a Phialdelphia 76ers–Orlando Magic mérkőzés vesztesével játszik a rájátszásért.
Szoros találkozót hozott a Trail Blazers és a Suns ütközete is. A Phoenix az alapszakaszban 2–1-re nyerte a párharcot, ezúttal viszont a Portland örülhetett. Az első negyed a Sunsé volt, a másodikban viszont már 14 ponttal a Trail Blazers vezetett. Az utolsó negyedben jött az újabb fordulat, hét perccel a meccs vége előtt 11 pontos előnyben volt a Suns. Az utolsó fél percben ismét fellépett az egész meccsen tarthatatlan Deni Avdija, két kosarat is szerzett, aztán Jerami Grant egy triplával lezárta a mérkőzést.
Avdija 41 pontos, 12 asszisztos dupla duplát ért el, Jrue Holiday pedig 21 ponttal vette ki a részét a Portland sikeréből, míg a túloldalt Jalen Green 35 pontot szerzett. A Portland Trail Blazers így a hetedik kiemeléssel bejutott a rájátszásba, míg a Suns a Los Angeles Clippers–Golden State Warriors párharc győztesét fogadja.
NBA, PLAY-IN
Szerda
Keleti főcsoport
Charlotte Hornets (9.)–Miami Heat (10.) 127–126 – hosszabbításban
Nyugati főcsoport
Phoenix Suns (7.)–Portland Trail Blazers (8.) 110–114
Csütörtök
Keleti főcsoport
1.30: Philadelphia 76ers–Orlando Magic
Nyugati főcsoport
4.00: Los Angeles Clippers–Golden State Warriors
Szombat
Keleti főcsoport
Philadelphia 76ers/Orlando Magic–Charlotte Hornets
Nyugati főcsoport
Phoenix Suns–Los Angeles Clippers/Golden State Warriors