NBA: Wembanyama fantasztikusan játszott, bajnokveréssel indított a Spurs

A két csapat az idény korábbi szakaszában ötször találkozott egymással, négyszer a San Antonio nyert, és ezen az estén is szinte végig vezetett a rendes játékidőben. Bő kilenc perccel a vége előtt még tízpontos volt a Spurs előnye (77–87), de a hazaiak minden erejüket mozgósítva visszajöttek – elkapta a fonalat Shai Gilgeous-Alexander is: a friss MVP pocsék első félidőt teljesített (csupán egy mezőnykosár, összesen négy pont), aztán a negyedik negyedben fontos kosarakat szerzett, három másodperccel a vége előtt ő egyenlített (101–101).

Az est főszereplőjét azonban a másik oldalon kell keresnünk: az addig is pazarul játszó Victor Wembanyama az első hosszabbítás végén látványos triplával egyenlített, a másodikban pedig három zsákolással gyakorlatilag eldöntötte a meccset. A francia klasszis 41 pontja és 24 lepattanója mellé 3-3 assziszt és dobásblokkolás is került; MVP-jelölthöz méltó gyűjteménye, SGA otthonában egyben üzenetértékű teljesítménye jócskán ellensúlyozta a három labdavesztését.

Egy kis stat: 22 évesen és 134 naposan Wembanyama lett az NBA legfiatalabb játékosa, aki egy rájátszásbeli meccsen 40 pont és 20 lepattanó fölé jutott; nem akárki tartotta az eddigi rekordot: Kareem Abdul-Jabbar 22 évesen és 343 naposan produkált 40/20-as meccset az 1970-es döntőben.

He becomes the youngest player in NBA history with 40+ PTS and 20+ REB in a postseason game, previously done by Kareem Abdul-Jabbar… pic.twitter.com/PFuPNxsrL6 — NBA (@NBA) May 19, 2026

De’Aaron Fox a bokáját fájlalta, nem játszhatott a vendégeknél, de jól helyettesítették a többiek: a karrierje egyik legjobb meccsét játszó újonc irányító, Dylan Harper a 24 pontja, 11 lepattanója és hat asszisztja mellett hét labdalopást is jegyzett (rájátszásbeli csapatcsúcs), Stephon Castle 17, Devin Vassell és Keldon Johnson 13-13, Julian Champagnie 11 pontot szerzett.

DYLAN HARPER (24 PTS, 11 REB, 6 AST, 7 STL) joins Magic Johnson (2x) as the only rookies since 1973–74 (first season steals were fully recorded) to record 15+ PTS, 5+ REB, and 5+ STL in a Conference Finals game!@spurs take a 1-0 series lead in the Western Conference Finals 🔥 pic.twitter.com/nEvTsGTOMa — NBA (@NBA) May 19, 2026

Odaát Gilgeous-Alexander 7/23-as mezőnymutatóval érte el a 24 pontját (volt 12 gólpassza is), a hat meccset kihagyó Jalen Williams 26 ponttal tért vissza, és bár Alex Caruso NBA-karrierje második legmagasabb pontszámával (31) szállt be a kispadról, ez nem volt elég a Thunder veretlenségének megtartásához – a címvédő kilencmeccses, a tavalyi döntő óta tartó rájátszásbeli győzelmi sorozata megszakadt.

Egy kis stat: az NBA-rájátszás történetében ez a hatodik olyan párharc, amelyiknek a nyitánya kétszeri hosszabbításban dőlt el; legutóbb a 2013-as Spurs–Warriors csata kezdődött így.

NBA, RÁJÁTSZÁS

NYUGATI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs 115–122 (27–27, 17–24, 29–29, 28–21, 7–7, 7–14) – két hosszabbítás után

Ld.: Caruso 31, Ja. Williams 26, Gilgeous-Alexander 24, ill. Wembanyama 41, Harper 24, Castle 17

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 0–1