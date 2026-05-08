NBA: két és fél negyedig volt szoros – a címvédő OKC megint simán megverte a Lakerst, már 2–0-ra vezet – videók

Az egyre inkább biztosnak tűnik, hogy a Los Angeles Lakers alapszakasz végén megsérült sztárja, Luka Doncic az egész sorozatban a partvonal mellé kényszerül, ez pedig jelentősen csökkenti az eleve csekély LA-i esélyeket a továbbjutásra a címvédő OKC ellen. Az első meccsen a 41 éves LeBron James hatékony 27 pontja ellenére simán nyert otthon a Thunder, ezúttal viszont szorosabbnak tűnt a csata. A szünetben még a Lakers ment eggyel, az első meccsen sorra betliző Austin Reaves ezúttal 31 pontig jutott, James is 23-t szórt hat lepattanóval, de a hajrában ez sem volt elég.

Az Oklahoma City Thunder 95–89-es előny után megrázta magát, fantasztikusan játszott az utolsó percekben, s könnyedén, 125–107-re nyert, így 2–0-s előnnyel utazhat Los Angelesbe. Az OKC legjobb dobója ezúttal is az MVP Shai Gilgeous-Alexander volt, 22 pontig jutott, de ugyanennyit tett a közösbe a center Chet Holmgren is.

Chet: 22 PTS

SGA: 22 PTS

Mitchell: 20 PTS



A Keleti főcsoport elődöntőjében az első körből csak hetedik meccs árán továbbjutó Detroit Pistons szintén kétmeccses előnyben van (2–0), miután 107–97-re megverte a Cleveland Cavalierst. Donovan Mitchell 31 pontig jutott a Cavstől, de a meccs embere így is a korábbi 1/1-es detroiti Cade Cunningham volt, aki 25 pontja mellé 10 gólpasszt is kiosztott.

🏀 25 PTS

🏀 10 AST

🏀 2 BLK

🏀 3 3PM



Oklahoma City Thunder–Los Angeles Lakers 125–107 (27–23, 30–35, 36–22, 32–27)

Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers 107–97 (25–18, 29–25, 25–32, 28–22)

NYUGATI FŐCSOPORT

OKLAHOMA CITY THUNDER (1.)–LOS ANGELES LAKERS (4.) – az összesített állás: 2–0

Május 5.: Oklahoma–LA Lakers 108–90

Május 7.: Oklahoma–LA Lakers 125–107

Május 9.: LA Lakers–Oklahoma

Május 11.: LA Lakers–Oklahoma

Május 13.: Oklahoma–LA Lakers (ha szükséges)

Május 16.: LA Lakers–Oklahoma (ha szükséges)

Május 18.: Oklahoma–LA Lakers (ha szükséges)

SAN ANTONIO SPURS (2.)–MINNESOTA TIMBERWOLVES (6.) – az összesített állás: 1–1

Május 4.: San Antonio–Minnesota 102–104

Május 6.: San Antonio–Minnesota 133–95

Május 8.: Minnesota–San Antonio

Május 10.: Minnesota–San Antonio

Május 12.: San Antonio–Minnesota

Május 15.: Minnesota–San Antonio (ha szükséges)

Május 17.: San Antonio–Minnesota (ha szükséges)

KELETI FŐCSOPORT

DETROIT PISTONS (1.)–CLEVELAND CAVALIERS (4.) – az összesített állás: 2–0

Május 5.: Detroit–Cleveland 111–101

Május 7.: Detroit–Cleveland 107–97

Május 9.: Cleveland–Detroit

Május 11.: Cleveland–Detroit

Május 13.: Detroit–Cleveland (ha szükséges)

Május 15.: Cleveland–Detroit (ha szükséges)

Május 17.: Detroit–Cleveland (ha szükséges)

NEW YORK KNICKS (3.)–PHILADELPHIA 76ERS (7.) – az összesített állás: 2–0

Május 4.: New York–Philadelphia 137–98

Május 6.: New York–Philadelphia 108–102

Május 8.: Philadelphia–New York

Május 10.: Philadelphia–New York

Május 12.: New York–Philadelphia (ha szükséges)

Május 14.: Philadelphia–New York (ha szükséges)

Május 17.: New York–Philadelphia (ha szükséges)