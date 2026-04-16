Nemzeti Sportrádió

NBA: Stephen Curry vezérletével fordított a GSW Los Angelesben

P. GY. B. P. GY. B.
2026.04.16. 08:12
Stephen Curry (30) remekelt a Clippers elleni meccs második félidejében (Fotó: Getty Images)
Philadelphia 76ers kosárlabda NBA
Csütörtökön újabb két mérkőzéssel folytatódott az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) rájátszásának play-inje. A Philadelphia az Orlando Magic legyőzésével ott van a play-offban, míg a Golden State Warriors Los Angelesben fordított.

2022 óta először nem lesz ott a play-offban a Los Angeles Clippers, amely hazai pályán kapott ki 126–121-re a Golden State Warriorstól. Pedig sokáig úgy tűnt, hogy a los angeles-i csapat folytathatja a play-int, hiszen a negyedik negyedben 13 pontos előnye is volt.

Ám a második félidőben magára talált Stephen Curry, aki 35 pontjából 27-et a mérkőzés második felében szerzett, hetedik triplájával egyenlített a GSW 50 másodperccel a vége előtt. A Warriors klasszisa egyébként nemrég tért vissza azután, hogy 27 mérkőzést kellett kihagynia térdsérülés miatt.

A mérkőzést vezető Ben Taylor nem sokkal a harmadik negyed kezdete előtt megsérült, így Sean Corbin vette át tőle a vezetőbírói feladatokat. A GSW a play-in következő fordulójában a Phoenixszel csap össze, és ha azt az akadályt is sikerrel veszi, a play-offban a címvédő Oklahomával csatázik.

Keleten megszerezte a hetedik kiemelést a Philadelphia, amely hazai pályán győzte le az Orlando Magicet. 

A 76ers az előző idényben lemaradt a rájátszásról, miután Joel Embiid, Tyrese Maxey és Paul George is rengeteget bajlódott sérüléssel. Az Orlando legyőzésénél viszont Maxey remekelt, 31 ponttal járult hozzá csapata győzelméhez, Paul George 16-ot tett ehhez hozzá, míg az újonc VJ Edgecombe 19 pontot dobott. 

A Philadelphia helyi idő szerint szombaton kezdi meg a rájátszást, ellenfele a második helyen kiemelt Boston lesz. A két csapat 2023-ban találkozott legutóbb a play-offban, akkor a Celtics hét mérkőzésen jutott tovább.

Az Orlando – amelyben Desmond Bane 34 pontig jutott – továbbjutási reményei sem szálltak el, hiszen a Charlotte ellen javíthat. Amennyiben legyőzi a Hornetst, úgy a Detroit ellen folytatja a rájátszásban.

NBA, PLAY-IN
Csütörtök
Keleti főcsoport
Philadelphia 76ers–Orlando Magic 109–97
Nyugati főcsoport
Los Angeles Clippers–Golden State Warriors 121–126

Szerda
Keleti főcsoport
Charlotte Hornets (9.)–Miami Heat (10.) 127–126 – hosszabbításban
Nyugati főcsoport
Phoenix Suns (7.)–Portland Trail Blazers (8.) 110–114

Szombat
Keleti főcsoport
Orlando Magic–Charlotte Hornets
Nyugati főcsoport
Phoenix Suns–Golden State Warriors

 

