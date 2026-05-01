NBA: hetedik mérkőzésre kényszerül a Boston Celtics; Edwards nélkül is továbbment a Timberwolves

A Minnesota Timberwolves idegenben 110–98-ra legyőzte a Denver Nuggetset, ezzel összesítésben 4–2-re megnyerte a Denver Nuggets elleni párharcot – és a rájátszás egyik legnagyobb meglepetését okozta. Jaden McDaniels 32 pontot szerzett a hazaiaknál, emellett 10 lepattanó is fűződött a nevéhez. A búcsúzó Nuggetsnél Nikola Jokics 28 ponttal és 10 gólpasszal zárt. Fontos kiemelni, hogy sérülés miatt ezúttal is hiányzott a Minnesota legjobbja, Anthony Edwards, aki a San Antonio Spurs elleni főcsoport-elődöntő egy (jelentős?) részét is kihagyja a jelenlegi állás szerint.

Ugyancsak biztosította helyét a következő körben a New York Knicks, amely idegenben 140–89-re győzte el az Atlanta Hawksot a párharc hatodik mérkőzésén (4–2). OG Anunoby 27 perc alatt szerzett 29 pontot, Karl-Anthony Towns a második tripla-dupláját szerezte a sorozatban. A Knicks a franchise történetének legnagyobb különbségű győzelmét könyvelhette el a rájátszásban.

Most sem tudta viszont lezárni a párharcot a Boston Celtics. Az NBA rekordgyőztese a párharc hatodik mérkőzésén 106–93-ra kikapott a Philadelphia 76ers vendégeként, így a továbbjutó csapat kilétéről a hetedik mérkőzés dönt, amelyet majd szombaton rendeznek Bostonban. A Celtics vereségéhez ezúttal nagyban hozzájárult, hogy a harmadik negyedben több mint négy percig nem szerzett egyetlen pontot sem. Jöhet tehát a hetedik meccs, a game 7 Bostonban.

NBA, RÁJÁTSZÁS

ELSŐ KÖR, 5. MÉRKŐZÉSEK

NYUGATI FŐCSOPORT

Minnesota Timberwolves (6.)–Denver Nuggets (3.) 110–98

A párharc végeredménye: 4–2

KELETI FŐCSOPORT

Atlanta Hawks (6.)–New York Knicks (3.) 89–140

A párharc végeredménye: 2–4

Philadelphia 76ers (7.)–Boston Celtics (2.) 106–93

Az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–3

A FŐCSOPORT-ELŐDÖTŐ (2. KÖR)

NYUGAT

Oklahoma City–Los Angeles Lakers/Houston Rockets

San Antonio Spurs–Minnesota Timberwolves

KELET

Detroit Pistons/Orlando Magic–Cleveland Cavaliers/Toronto Raptors

Boston Celtics/Philadelphia 76ers–New York Knicks