NBA: hetedik meccsen jutott tovább a Detroit és a Cleveland

A Detroit Pistons hazai pályán múlta felül 116–94-re az Orlando Magicet, amely összesítésben már 3–1-re is vezetett, ám nem tudta lezárni a párharcot, a mindent eldöntő összecsapáson pedig már alulmaradt. Pedig Paolo Banchero nagyot játszott a Magicnél: 38 ponttal zárta az estét, s ezzel még a 32 pontig és 12 gólpasszig jutó Cade Cunninghamet is felülmúlta, ennek ellenére ez még ahhoz sem volt elég, hogy szorosan alakuljon a hetedik összecsapás. Továbbjutásával a Detroit lett az NBA történetének 15. csapata, amely 3–1-es hátrányból tudott fordítani.

Ugyancsak hetedik meccsen harcolta ki a továbbjutást a Cleveland Cavaliers, amely a Toronto Raptorst győzte le hazai környezetben 114–102-re. A mérkőzés hőse egyértelműen a clevelandi Jarrett Allen volt, aki 22 pontja mellett 19 (!) lepattanót is összegyűjtött.

A továbbjutó Detroit és a Cleveland a következő körben egymás ellen csatázik az elődöntőbe jutásért.

NBA

RÁJÁTSZÁS, 1. KÖR, 7. MÉRKŐZÉSEK

KELETI FŐCSOPORT

Detroit Pistons (1.)–Orlando Magic (8.) 116–94

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–3

Cleveland Cavaliers (4.)–Toronto Raptors (5.) 114–102

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–3