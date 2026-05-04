Nemzeti Sportrádió

NBA: hetedik meccsen jutott tovább a Detroit és a Cleveland

T. Z.T. Z.
2026.05.04. 08:22
null
Cunninghamék nagy csatában harcolták ki a továbbjutást az Orlando ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Cleveland Cavaliers Detroit Pistons
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszásának első fordulójában a mindent eldöntő hetedik mérkőzésen a Detroit Pistons és a Cleveland Cavaliers harcolta ki a továbbjutást magyar idő szerint hétfőn hajnalban.

A Detroit Pistons hazai pályán múlta felül 116–94-re az Orlando Magicet, amely összesítésben már 3–1-re is vezetett, ám nem tudta lezárni a párharcot, a mindent eldöntő összecsapáson pedig már alulmaradt. Pedig Paolo Banchero nagyot játszott a Magicnél: 38 ponttal zárta az estét, s ezzel még a 32 pontig és 12 gólpasszig jutó Cade Cunninghamet is felülmúlta, ennek ellenére ez még ahhoz sem volt elég, hogy szorosan alakuljon a hetedik összecsapás. Továbbjutásával a Detroit lett az NBA történetének 15. csapata, amely 3–1-es hátrányból tudott fordítani.

Ugyancsak hetedik meccsen harcolta ki a továbbjutást a Cleveland Cavaliers, amely a Toronto Raptorst győzte le hazai környezetben 114–102-re. A mérkőzés hőse egyértelműen a clevelandi Jarrett Allen volt, aki 22 pontja mellett 19 (!) lepattanót is összegyűjtött.

A továbbjutó Detroit és a Cleveland a következő körben egymás ellen csatázik az elődöntőbe jutásért.

NBA
RÁJÁTSZÁS, 1. KÖR, 7. MÉRKŐZÉSEK
KELETI FŐCSOPORT
Detroit Pistons (1.)–Orlando Magic (8.) 116–94
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–3
Cleveland Cavaliers (4.)–Toronto Raptors (5.) 114–102
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–3

Amerikai sportok
2026.04.19. 12:07

NBA-RÁJÁTSZÁS, 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Tizenhat csapat vágott neki a bajnoki címért zajló mintegy két hónapos playoffnak.

 

 

NBA Cleveland Cavaliers Detroit Pistons
Legfrissebb hírek

NBA: a Philadelphia történelmi fordítással kiejtette a Bostont

Amerikai sportok
Tegnap, 9:30

NBA: LeBron James vezérletével a Lakers kiütötte a Houstont

Amerikai sportok
2026.05.02. 08:55

NBA: hetedik mérkőzésre kényszerül a Boston Celtics; Edwards nélkül is továbbment a Timberwolves

Amerikai sportok
2026.05.01. 07:26

Életben maradt a Pistons, Austin Reaves visszatért a Lakersbe

Amerikai sportok
2026.04.30. 09:51

Pat Riley 81 évesen nem a visszavonulásra, hanem egy újabb NBA-bajnoki címre összpontosít

Amerikai sportok
2026.04.29. 15:00

NBA: továbbment a San Antonio, még izgulhat a Boston

Amerikai sportok
2026.04.29. 07:09

NBA: söpréssel jutott tovább az OKC, a meglepetés kapujában az Orlando

Amerikai sportok
2026.04.28. 07:25

NBA: nem jött össze a söprés a Lakersnek; egyenlítés Torontóban

Amerikai sportok
2026.04.27. 07:30
Ezek is érdekelhetik