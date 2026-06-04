Úszás: Antal Dávid 45 perc alatt két aranyat és egy bronzot szerzett

Abszolút esélyesként nyert kellőképpen nagy fölénnyel fő számában, 200 pillangón Antal Dávid az úszók országos ifi bajnokságának második versenynapján a Debreceni Sportuszodában, ahol

háromnegyed órán belül még két medált, egy újabb aranyat és egy bronzot tett hozzá immár négy medál alkotta kollekciójához.

A nyírbátoriak pillekirálya – aki tavaly korosztályos Európa-bajnoki címet és vb-ezüstöt érdemelt ki legerősebb műfajában – az idei ob-n a 200 vegyes elsőségének szerdai begyűjtése után csütörtökön elsősorban állóképességből vizsgázott kitűnőre, merthogy a leghosszabb pillangószám megnyerését (2:00.05 p) követően, a 17 és 17.45 óra közötti intervallumban győzött 100 háton is (55.58 mp), majd a legrövidebb sprintfináléban, vagyis 50 gyorson érkezett be harmadikként (23.51). Kaliba Viktor tanítványa a debreceni ob-re vállalt tíz számos rajtmennyiségének a felén van túl, s „időarányosan” több mint jól áll...

Utóbbi számban a kaposvári Kakuk Koppány diadalmaskodott (23.09), aki a nyitónapon az újpesti Papp Sebestyénnel holtversenyben lett első 100 gyorson. A Jövő SC-s Kokas Fanni ugyanakkor

már harmadik sikerének örülhetett, miután – a 100 gyors és az 50 hát szerdai megnyerését követően - a 100 hát döntőjében 1:01.29 perc alatt ért célba.

Diadalát minősíti, hogy bő két másodperccel volt jobb az FTC-s Tombor Sáránál, aki az első napon a 200 vegyes aranyérmével távozhatott az uszodából.

Az Antal Dávidhoz hasonlatosan elsősorban az egy hónap múlva esedékes ifi Eb-re és az augusztusi felnőtt kontinensviadalra készülő Jackl Vivien ugyanakkor ezüstből duplázott, merthogy egy nappal a 200 vegyes második helye után 200 pillangón is legyőzőre akadt, ezúttal a sportági hátország egy újabb talentuma, Kertész Boróka bizonyult nála gyorsabbnak. A 17 éves Jackl, aki a Bp. Honvéd színeiben indul ugyan az ob-n, de régi-új mesterénél, Kocsis Mártánál készül Tatabányán, már az áprilisi felnőtt magyar bajnokságon is nagyot harcolt a 15 esztendős Kertésszel. Kora tavaszi versengésük döntetlenre végződött, amennyiben a kétszázas pillangódöntőben holtversenyben végeztek az élen. Csütörtökön viszont a Jövő SC nagy reménysége 2:11.45-ös idővel győzött a 2:13.81-gyel célba csapó Jackl előtt.

Az 50 női gyors aranyát a 2011-es születésű, és az évjáratos országos csúcsot a 25.96 másodperces idejével „súroló” ferencvárosi Kömöz Eszter nyakába akasztották, és nagyszerű teljesítménnyel győzött 400 gyorson a győriek kitűnősége, a 2009-es Pápai Olivér is, aki 3:47.82-tel tudta le a távot, csaknem hat másodpercet verve az UTE-s Kárpáti Mátéra, a szám tavalyi bajnokára. A lányok négyszázas gyorsvetélkedőjében a debreceni Szabó Lilla bizonyult a legjobbnak (4:14.04). Az egyéniben jeleskedők közül többen jelentős szerepet vállaltak klubjuk 4x100 méteres vegyesváltóinak győzelméből is.

A nap zárófináléit a fiúknál az UNI Győri Úszó Sportegyesület kvartettje – Takács Milán, Buda Levente, Bozsodi Máté, Pápai Olivér – 3:47.78, a lányoknál pedig a Jövő SC négyese – Gergely Cecília, Dobra Katalin, Kertész Boróka, Kokas Fanni – 4:13.22 perccel nyerte.

(Kiemelt képünkön: Antal Dávid két aranyat és egy bronzot gyűjtött be a második versenynapon Forrás: musz.hu)