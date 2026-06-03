Nemzeti Sportrádió

Gróf Dávid távozik a Ferencvárostól – hivatalos

N. T.N. T.
2026.06.03. 16:48
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Gróf Dávid kereken 50 mérkőzésen védte a Ferencváros kapuját (Fotó: Árvai Károly)
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NB I Gróf Dávid magyar átigazolás Ferencváros
A Ferencváros a hivatalos honlapján közölte, hogy kereken ötven mérkőzést követően elhagyja a klubot Gróf Dávid kapus.

 

A fradi.hu felidézi, hogy Gróf Dávid nem először int búcsút az FTC-nek, ugyanis ifjúsági karrierje során már 2003 és 2005 között a korosztályos csapat játékosa volt. 2019-ben aztán már a Honvédból tért vissza a Népligetbe, az idény végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett a csapattal. 2020 nyarán Debrecenbe igazolt, majd 2025 telén már a görög Levadiakoszból szerződött vissza. Ő állt a kapuban a cseh Plzen elleni Európa-liga-nyolcaddöntős párharc első meccsén. Az idény végén újra magyar bajnok lett, az elmúlt évad végén pedig Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett.

Az Európa-ligában a nyolcaddöntőig tartó menetelés során hét meccs jutott neki, a Braga elleni visszavágó első félidejében sérült meg, azonban végigjátszotta a találkozót.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Dor Perec (izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)
Távozók: Gróf Dávid (szabadon igazolható), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, lejár a szerződése), Fortune Bassey (nigériai), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia, Hapoel Tel-Aviv – Izrael)

 

NB I Gróf Dávid magyar átigazolás Ferencváros
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