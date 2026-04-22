NBA: a Lakers másodszor is legyőzte a Houstont

BOSTON–PHILADELPHIA 97–111. Oda a Boston pályaelőnye, a Philadelphia idegeneben verte a Celticset. Pedig a 76ers az első mérkőzésen nagyon gyenge teljesítményt nyújtott, csak négy triplát dobott, a másodikon viszont a sérüléssel bajlódó VJ Edgecombe, illetve Tyrese Maxey igencsak kitett magáért, hiszen ketten együtt 11 hármast hoztak össze.

A Philadelphia két klasszisa egyébként összesen 59 ponttal járult hozzá a sikerhez. A Bostonnál viszont Jaylen Brown hiába jutott el 36, Jason Tatum pedig 19 pontig, rajtuk kívül más nem tudott kétszámjegyű pontot szerezni, ellentétben az első meccsel, amikor a teljes kezdősor eljutott legalább tíz egységig.

A harmadik mérkőzést helyi idő szerint péntek este rendezik Philadelphiában.

SAN ANTONIO–PORTLAND 103–106. A Bostonhoz hasonlóan a San Antonio is elbukta a pályaelőnyét, miután hazai pályán kikapott a Portlandtől. A texasi együttes nem bírta el Victor Wembenyama korai kiválását, a francia klasszist a második negyed elején kellett lehozni a pályáról fejsérülés miatt.

Pedig úgy tűnt, másodszor is nyer a Spurs, mivel a negyedik negyedben 93–79-es előnyben is volt. Ám a támadójátéka ekkor megakadt, az utolsó bő három és fél percben nem szerzett pontot akcióból, csak büntetőből. A Portland ellenben a végén egy 11–2-es sorozattal a maga javára fordította a mérkőzést. A San Antonio ilyen vagy ennél nagyobb utolsó negyedbeli előnyről legutóbb 2003-ban veszített rájátszásos meccset, akkor az állami rivális Dallas ellen.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa a Portlandben 31 pontig jutó Scoot Henderson volt.

LOS ANGELES LAKERS–HOUSTON 101–94. A Cleveland után a Lakers is két győzelemmel indította a rájátszást, a kaliforniaiak a második hazai meccsükön is legyőzték a Houstont.

Pedig ezúttal már játszhatott Kevin Durant: a Rockets klasszisa térdproblémák miatt kihagyta az első mérkőzést, és a második előtt is kétséges volt a játéka, de végül pályára lépett. 23 pontjával csapata legeredményesebbje volt, ám a második félidőben csak három pontot szerzett.

A Lakers tartalékosan állt fel, hiszen Luka Doncic és Austin Reaves továbbra is sérült, távollétükben a 41 éves LeBron James 28 ponttal járult hozzá a Lakers sikeréhez, emellett begyűjtött nyolc lepattanót és kiosztott hét gólpasszt is.

A párharc pénteken folytatódik Houstonban.

NBA, RÁJÁTSZÁS

1. KÖR, 2. MÉRKŐZÉSEK

KELETI FŐCSOPORT

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

NYUGATI FŐCSOPORT

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0