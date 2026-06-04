Nemzeti Sportrádió

Egészségesen kötelező Neymar játéka? Ki lesz a két szélső védő? – íme, a brazil válogatott várható vb-kezdőcsapata

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.04. 20:02
Neymar Jr. egészségesen kezdő lesz? (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Brazília NS-sorozat vb 2026 kezdőcsapat
A Nemzeti Sport amerikai labdarúgó-világbajnokságot felvezető videósorozatának második részében Brazília került sorra. Mutatjuk a várható kezdőcsapatot!

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)
Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország), 2 Wesley (Roma – Olaszország)
Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)

 

foci vb 2026 Brazília NS-sorozat vb 2026 kezdőcsapat
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