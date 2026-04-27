NBA: nem jött össze a söprés a Lakersnek; egyenlítés Torontóban

A Toronto Raptors hazai pályán 93–89-re legyőzte a Cleveland Cavalierst, így kiegyenlítette az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állását 2–2-re. Brandon Ingram és Scottie Barnes egyaránt 23 pontot szerzett, míg RJ Barrett 18 ponttal, Collin Murray-Boyles 15 ponttal és 10 lepattanóval, Jakob Poeltl pedig 10 ponttal járult hozzá a sikerhez.



A Boston Celtics imponáló, 128–96-os idegenbeli győzelemmel növelte 3–1-re előnyét a Philadelphia 76ers ellen. Payton Pritchard pályafutása legjobb rájátszásbeli teljesítményét nyújtva 32 pontot szerzett a padról beszállva. Jayson Tatum 30 pontot, 11 gólpasszt és 7 lepattanót jegyzett, miközben öt hárompontost is bevágott, Jaylen Brown pedig 20 ponttal és 7 lepattanóval segítette a csapatot.



A San Antonio Spurs 114–93-ra nyert a Portland Trail Blazers vendégeként, megszerezve a 3–1-es előnyt a párharcban. De’Aaron Fox 28 pontot szerzett, Victor Wembanyama pedig 27 ponttal tért vissza a fejsérüléséből. Fox 17 mezőnykísérletből 11-et értékesített, ebből négy triplát, így a Spurs 19 pontos hátrányt dolgozott le.



A Houston Rockets 115–96-os győzelemmel elkerülte a kiesést a Los Angeles Lakers ellen. Amen Thompson 23 ponttal zárt, Tari Eason 20 pontot szerzett, és mindketten nyolc lepattanót is begyűjtöttek. A Rockets öt kezdője mind elérte a két számjegyű pontot, Reed Sheppard 17 pontot szerzett, Alperen Sengun 19, Jabari Smith Jr. pedig 16 ponttal járult hozzá a kiegyensúlyozott támadójátékhoz. Kevin Durant ismét hiányzott bokasérülés miatt.



