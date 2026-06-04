Nemzeti Sportrádió

„Lettország legendája” lett a Dunaújváros jégkorongcsapatának vezetőedzője

2026.06.04. 20:10
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Aleksandrs Belavskis (Fotó: acelbikak.net)
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Aleksandrs Belavskis Erste Liga Dunaújvárosi Acélbikák
A lett Aleksandrs Belavskis lett a jégkorong Erste Ligában szereplő Dunaújvárosi Acélbikák vezetőedzője.

 

A klub közösségi oldalának csütörtöki beszámolója szerint a 62 éves szakvezető szerződése a következő idényre szól.

Azari Zsolt általános igazgató elárulta, hogy Belavskisszal két évvel ezelőtt került kapcsolatba, és azóta folyamatosan konzultáltak, tavaly személyesen is járt Dunaújvárosban.

„Zseniális játékos volt, Lettország legendája, olimpikon, aki a válogatott csapatkapitánya volt. Svédországban futott be páratlan karriert, majd ott is kezdett edzősködni” – magyarázta.

Hozzátette: Belavskis dolgozott Oroszországban, Fehéroroszországban, volt a lett válogatott szövetségi kapitánya, az elmúlt hat évből négyet pedig a lengyel élvonalban tevékenykedett.

„A legmagasabb szinteken szerzett hatalmas tapasztalata óriási segítség lesz a klub minden tagjának” – szögezte le.

Belavskis legfőbb feladata az Erste Liga-csapat vezetése lesz, de az Acélbikák Sportkarrier Programban is részt vesz majd.

 

Aleksandrs Belavskis Erste Liga Dunaújvárosi Acélbikák
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