Nemzeti Sportrádió

Másfél millió forintos jegyárak az NBA-nagydöntő New York-i meccseire

2026.06.02. 16:31
null
Nem olcsó bejutni a Madison Square Gardenbe (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA San Antonio Spurs NBA-döntő New York Knicks
Csillagászati árakon kínálják a jegyeket az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) csütörtökön rajtoló nagydöntőjének New York-i mérkőzéseire, ahol a Knicks a San Antonio Spursszel csap össze.

A New York-i klub 27 év után jutott be ismét a fináléba, és az óriási érdeklődést jelzi, hogy a továbbértékesített belépők piacán jelenleg négyezer dollárnál (1.2 millió forint) kezdődnek az árak, a legdrágábbakat jelenleg 5300-ért (1.6 millió) árulják. Mivel a texasiak élveznek pályaelőnyt az egyik fél negyedik sikeréig tartó végjátékban, a híres Madison Square Garden a harmadik és negyedik meccsnek ad majd biztosan otthont, előbbire hétfőn kerül sor.

Az NFL-ben a hagyományosan méregdrága Super Bowl-jegyek a Covid-járvány óta átlagosan 3900 dollárról indulnak, így a New York-i tarifa még ezeken is túltesz.

San Antonióban nem szálltak el annyira az árak, az első mérkőzésre már 1900 dollárért (580 ezer forint) is be lehet jutni.

Az elődöntőben a Spurs 4–3-mal búcsúztatta a címvédő Oklahoma City Thundert, míg a New York 4–0-val „söpörte ki” a Cleveland Cavalierst. Az olimpiai ezüstérmes francia Victor Wembanyama vezette texasi gárda 2014 után jutott ismét nagydöntőbe, és a hatodik aranygyűrűjére hajt, míg a Knicks 1970 és 1973 után harmadszor lehet bajnok. A két csapat eddig egyszer, 1999-ben vívott nagydöntőt, akkor a Tim Duncan nevével fémjelzett Spurs nyert 4–1-re.

Amerikai sportok
2026.04.19. 12:07

NBA-RÁJÁTSZÁS, 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Tizenhat csapat vágott neki a bajnoki címért zajló mintegy két hónapos playoffnak.

NBA
DÖNTŐ
1. mérkőzés
Június 4.: San Antonio Spurs–New York Knicks
2. mérkőzés
Június 6.: San Antonio Spurs–New York Knicks
3. mérkőzés
Június 9.: New York Knicks–San Antonio Spurs
4. mérkőzés
Június 11.: New York Knicks–San Antonio Spurs

NBA San Antonio Spurs NBA-döntő New York Knicks
Legfrissebb hírek

NBA: a Spurs nyerte a főcsoportdöntő utolsó meccsét, nem véd címet a Thunder

Amerikai sportok
2026.05.31. 08:07

Wembanyama vezérletével magabiztosan nyert, és kiharcolta a hetedik meccset a Spurs – videó

Amerikai sportok
2026.05.29. 08:25

NBA: Gilgeous-Alexander ezúttal remekelt, ismét vezet az Oklahoma

Amerikai sportok
2026.05.27. 07:42

NBA: söprés keleten, a New York Knicks 27 év után jutott be a döntőbe

Amerikai sportok
2026.05.26. 07:13

A Spurs 82 ponton tartotta a címvédőt, egyenlített a nyugati döntőben – videó

Amerikai sportok
2026.05.25. 07:40

A Cavs sem tudta lelassítani a Knickset; a keretmélység jelenti a különbséget az OKC–Spurs párharcban

Amerikai sportok
2026.05.24. 11:22

Clevelandben is nyert, egy lépésre a döntőtől a New York Knicks – videó

Amerikai sportok
2026.05.24. 08:30

NBA: öt csapatból áll össze a legjobban védekezők idei álomötöse

Amerikai sportok
2026.05.23. 14:02
Ezek is érdekelhetik