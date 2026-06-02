Másfél millió forintos jegyárak az NBA-nagydöntő New York-i meccseire

A New York-i klub 27 év után jutott be ismét a fináléba, és az óriási érdeklődést jelzi, hogy a továbbértékesített belépők piacán jelenleg négyezer dollárnál (1.2 millió forint) kezdődnek az árak, a legdrágábbakat jelenleg 5300-ért (1.6 millió) árulják. Mivel a texasiak élveznek pályaelőnyt az egyik fél negyedik sikeréig tartó végjátékban, a híres Madison Square Garden a harmadik és negyedik meccsnek ad majd biztosan otthont, előbbire hétfőn kerül sor.

Az NFL-ben a hagyományosan méregdrága Super Bowl-jegyek a Covid-járvány óta átlagosan 3900 dollárról indulnak, így a New York-i tarifa még ezeken is túltesz.

San Antonióban nem szálltak el annyira az árak, az első mérkőzésre már 1900 dollárért (580 ezer forint) is be lehet jutni.

Az elődöntőben a Spurs 4–3-mal búcsúztatta a címvédő Oklahoma City Thundert, míg a New York 4–0-val „söpörte ki” a Cleveland Cavalierst. Az olimpiai ezüstérmes francia Victor Wembanyama vezette texasi gárda 2014 után jutott ismét nagydöntőbe, és a hatodik aranygyűrűjére hajt, míg a Knicks 1970 és 1973 után harmadszor lehet bajnok. A két csapat eddig egyszer, 1999-ben vívott nagydöntőt, akkor a Tim Duncan nevével fémjelzett Spurs nyert 4–1-re.