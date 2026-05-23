NBA: extra segítség jött a padról, az Oklahoma idegenben megverte a Spurst

A hazai egy ide, egy oda után az Oklahoma a pályaelőny visszaszerzésének igényével érkezett San Antonióba, erre a Spurs úgy kezdett, mint még egyetlen csapat sem főcsoportdöntőben (legalábbis a részletes statisztikázás 1997-es bevezetése óta): 15–0-s rohammal. Az első két meccset sérülés miatt kihagyó De'Aaron Fox dobta az első kosarat, aztán sorban letette névjegyét (egy triplával) Victor Wembanyama, Stephon Castle és Devin Vassell is.

Tombolt a csarnok, Mark Daigneault, a vendégek edzője már mínusz tíznél gyorsan időt kért, aztán Isaiah Hartenstein – akit kemény játéka miatt hangosan támadott a publikum – megtörte a jeget. A Thunder lassacskán megkezdte hátránya faragását, és amikor Wembanyama az első negyed közepén leült pihenni, egy 13–2-es futással meg is volt az érdemi felzárkózás.

AZ OKLAHOMAI CSERESOR LEGJOBBJAI

OKC'S BENCH DROPPED 76 POINTS IN GAME 3!



Jared McCain: 24 PTS (postseason career-high)

Jaylin Williams: 18 PTS (postseason career-high)

Alex Caruso: 15 PTS

Cason Wallace: 11 PTS



Thunder win Game 3 to take a 2-1 series lead in the Western Conference Finals 🍿 pic.twitter.com/954MldKnMb — NBA (@NBA) May 23, 2026

A második negyed elején Chet Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander és Jaylin Williams is behajított egy-egy triplát, már vezetett is a védekezésén sokat javító Thunder, és onnantól, bár a tétnek megfelelően szoros és feszült volt a csata, szinte végig előrébb járt. A vendégek ezúttal nem számíthattak a sérült Jalen Williamsre, cserébe olyan extra hozzájárulás érkezett a tartaléksorukból, amit nem tudott ellensúlyozni a Spurs: a Thunder cseréi 76, a hazaiak csupán 23 pontot gyártottak.

Jared McCain 24 ponttal volt a tartalékok legeredményesebbje, Jaylin Williams 18, Alex Caruso 15, Cason Wallace 11 ponttal szállt be, és persze megtette a magáét a vezér, Shai Gilgeous-Alexander is (26 pont, 12 assziszt).

A hazaiaknál Wembanyama 24 ponttal vezette a lőlapot; folytatás vasárnap.

NBA, RÁJÁTSZÁS

NYUGATI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

San Antonio Spurs–Oklahoma City Thunder 108–123 (31–26, 20–32, 33–37, 24–28)

Ld.: Wembanyama 26, Vassell 20, Fox 15, Castle 14, ill. Gilgeous-Alexander 26, McCain 24, Jaylin Williams 18, Caruso 15, Holmgren 14

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 az Oklahoma javára