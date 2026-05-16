Nemzeti Sportrádió

NBA: a Spurs bejutott a főcsoportdöntőbe, a Pistons kiharcolta a hetedik mérkőzést

K. Zs.K. Zs.
2026.05.16. 07:30
Stephon Castle 32 ponttal járult hozzá a Spurs továbbjutást érő győzelméhez (Fotó: Getty Images)
Címkék
San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers Itt van Amerika! Detroit Pistons
A San Antonio Spurs fölényesen, 139–109-re győzött a Minnesota Timberwolves vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) magyar idő szerint szombat hajnali programjában, 4–2-es összesítéssel megnyerte a párharcot, és bejutott a Nyugati főcsoport döntőjébe, amelyben az Oklahoma City Thunder vár rá. Keleten a New York Knicksnek még várnia kell az ellenfélre, ugyanis a Detroit Pistons 115–94-re nyert a Cleveland Cavaliers otthonában, így abban a párharcban hetedik mérkőzés dönt a továbbjutásról.

CAVS–PISTONS 94–115. Az idei rájátszásban a detroitiak már negyedszer léptek pályára úgy, hogy vereség esetén kiesnek: az Orlando ellen 1–3 után három „…vagy a halál” meccset nyertek meg, és Clevelandben is végrehajtották a feladatot – tulajdonképpen könnyedén. Már a nagyszünetben 13 ponttal vezettek (54–41), a második félidőt 12–2-vel nyitották, és bár a Cavs egyszer visszakapaszkodott (74–68), arra azonnal érkezett egy 13–2-es felelet. Ezúttal beestek a detroiti hármasok (16/36) – ennél több távoli találata nem volt a csapatnak az idei playoffban –, Cade Cunningham (21 pont) egymaga ötöt küldött a helyére. Jalen Duren 15 ponttal és 11 lepattanóval, Daniss Jenkins szintén 15 ponttal járult hozzá a győzelemhez, a rájátszás során az első hazai vereségét elszenvedő Clevelandben James Harden 23, Donovan Mitchell és Evan Mobley 18-18 pontig jutott. A 21 pontos különbség amúgy rekord a maga műfajában: 3–2-es vesztésre álló csapat idegenben még nem aratott ennél nagyobb győzelmet hatodik meccsen – a most beállított NBA-csúcs 66 éve született, akkor a St. Louis Hawks 117–96-ra verte meg a Minneapolis Lakerst. A továbbjutásról döntő hetedik meccs vasárnap lesz Detroitban. 

WOLVES–SPURS 109–139. A téthez képest nagyon sima mérkőzés volt: még nyolc perc hátravolt, amikor Anthony Edwards, a hazaiak éppen lecserélt vezére egy időkérés során odaballagott az ellenfél cserepadjához, végigpacsizott mindenkivel, és gratulált a továbbjutásukhoz. Akkor már harminchárom pont volt a különbség… „Meg kellett emelnem a kalapomat, ők voltak a jobbak.” 

A Spurs annak ellenére uralta a meccset, hogy a hazaiak jól dolgoztak Victor Wembanyamán – a francia klasszis csak 19 pontig jutott, viszont a saját palánk alatt szokás szerint hatékonyan takarított. Elöl Stephon Castle vitte a prímet, és mindjárt új fejezetet is írt a ligatörténelembe: 21 évesen és 197 naposan ő lett a legfiatalabb játékos, aki egy rájátszásbeli mérkőzésen 30 pont, 10 lepattanó és 5 assziszt fölé jutott, megspékelve öt sikeres triplával (pontos termése: 32, 11, 6). De'Aaron Fox 21 pontot és kilenc asszisztot, Dylan Harper 15 pontot tett be a közösbe, a Spurs 18 sikeres hárompontosa rájátszásbeli klubcsúcs. A hazaiaknál Edwards 24 ponttal szállt ki a meccsből, Julius Randle megállt háromnál, a cseresorból Terrence Shannon 21, Naz Reid 18 pontig jutott. 

NBA, RÁJÁTSZÁS
FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK, 6. MÉRKŐZÉSEK
KELET
Cleveland Cavaliers–Detroit Pistons 94–115
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–3
NYUGAT
Minnesota Timberwolves–San Antonio Spurs 109–139
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–2 a San Antonio javára

Amerikai sportok
2026.04.19. 12:07

NBA-RÁJÁTSZÁS, 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Tizenhat csapat vágott neki a bajnoki címért zajló mintegy két hónapos playoffnak.

 

 

San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers Itt van Amerika! Detroit Pistons
Legfrissebb hírek

NBA: hatalmasat hajrázott a Cleveland, végül el is vette a Detroit pályaelőnyét

Amerikai sportok
2026.05.14. 07:45

NBA: Wembanyama vezetésével a továbbjutás kapujában a San Antonio

Amerikai sportok
2026.05.13. 06:59

A Lakerst söpörve főcsoportdöntős az OKC; hazai pályán egyenlített a Cavs

Amerikai sportok
2026.05.12. 09:15

NBA: söpréssel keleti döntős a Knicks; kihasználta Wembanyama kiállítását a Wolves

Amerikai sportok
2026.05.11. 07:50

Jokics: Ha Szerbiában lennénk, mindannyiunkat kirúgnának – az NBA-rájátszás első körének értékelése

Amerikai sportok
2026.05.10. 12:25

NBA: a Lakers nagy bajban a címvédő ellen; Mitchell és Harden életben tartotta a Cavs reményeit

Amerikai sportok
2026.05.10. 08:35

NBA: Brunson vezérletével közel a Knicks-söprés; Wembanyama remekelt Minneapolisban

Amerikai sportok
2026.05.09. 09:25

A Spurs a Minnesotára történelmi verést mérve egyenlített az NBA-ben

Amerikai sportok
2026.05.07. 08:24
Ezek is érdekelhetik