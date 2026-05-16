NBA: a Spurs bejutott a főcsoportdöntőbe, a Pistons kiharcolta a hetedik mérkőzést

CAVS–PISTONS 94–115. Az idei rájátszásban a detroitiak már negyedszer léptek pályára úgy, hogy vereség esetén kiesnek: az Orlando ellen 1–3 után három „…vagy a halál” meccset nyertek meg, és Clevelandben is végrehajtották a feladatot – tulajdonképpen könnyedén. Már a nagyszünetben 13 ponttal vezettek (54–41), a második félidőt 12–2-vel nyitották, és bár a Cavs egyszer visszakapaszkodott (74–68), arra azonnal érkezett egy 13–2-es felelet. Ezúttal beestek a detroiti hármasok (16/36) – ennél több távoli találata nem volt a csapatnak az idei playoffban –, Cade Cunningham (21 pont) egymaga ötöt küldött a helyére. Jalen Duren 15 ponttal és 11 lepattanóval, Daniss Jenkins szintén 15 ponttal járult hozzá a győzelemhez, a rájátszás során az első hazai vereségét elszenvedő Clevelandben James Harden 23, Donovan Mitchell és Evan Mobley 18-18 pontig jutott. A 21 pontos különbség amúgy rekord a maga műfajában: 3–2-es vesztésre álló csapat idegenben még nem aratott ennél nagyobb győzelmet hatodik meccsen – a most beállított NBA-csúcs 66 éve született, akkor a St. Louis Hawks 117–96-ra verte meg a Minneapolis Lakerst. A továbbjutásról döntő hetedik meccs vasárnap lesz Detroitban.

DETROIT COMES THROUGH IN A MUST-WIN GAME AGAIN 👏



Game 5, 6, and 7 vs. Orlando

Game 6 vs. Cleveland



Pistons force Game 7 in the East Semis! https://t.co/ZWqWPjUE18 pic.twitter.com/N23rwqb5vf — NBA (@NBA) May 16, 2026

WOLVES–SPURS 109–139. A téthez képest nagyon sima mérkőzés volt: még nyolc perc hátravolt, amikor Anthony Edwards, a hazaiak éppen lecserélt vezére egy időkérés során odaballagott az ellenfél cserepadjához, végigpacsizott mindenkivel, és gratulált a továbbjutásukhoz. Akkor már harminchárom pont volt a különbség… „Meg kellett emelnem a kalapomat, ők voltak a jobbak.”

Anthony Edwards went to the Spurs' bench to congratulate them on winning the series with 8 minutes to go.pic.twitter.com/5HLhHi9GmB — Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 16, 2026

A Spurs annak ellenére uralta a meccset, hogy a hazaiak jól dolgoztak Victor Wembanyamán – a francia klasszis csak 19 pontig jutott, viszont a saját palánk alatt szokás szerint hatékonyan takarított. Elöl Stephon Castle vitte a prímet, és mindjárt új fejezetet is írt a ligatörténelembe: 21 évesen és 197 naposan ő lett a legfiatalabb játékos, aki egy rájátszásbeli mérkőzésen 30 pont, 10 lepattanó és 5 assziszt fölé jutott, megspékelve öt sikeres triplával (pontos termése: 32, 11, 6). De'Aaron Fox 21 pontot és kilenc asszisztot, Dylan Harper 15 pontot tett be a közösbe, a Spurs 18 sikeres hárompontosa rájátszásbeli klubcsúcs. A hazaiaknál Edwards 24 ponttal szállt ki a meccsből, Julius Randle megállt háromnál, a cseresorból Terrence Shannon 21, Naz Reid 18 pontig jutott.

CASTLE WENT OFF IN THE SERIES-CLINCHER!



🏀 32 PTS (11-16 FGM)

🏀 11 REB

🏀 6 AST

🏀 5 3PM



The Spurs win Game 6 on the road and advance to the Western Conference Finals for the first time since 2017 👏 pic.twitter.com/KKIzS1Z8N6 — NBA (@NBA) May 16, 2026

NBA, RÁJÁTSZÁS

FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK, 6. MÉRKŐZÉSEK

KELET

Cleveland Cavaliers–Detroit Pistons 94–115

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–3

NYUGAT

Minnesota Timberwolves–San Antonio Spurs 109–139

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–2 a San Antonio javára