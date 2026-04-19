James győzelemre vezette a tartalékos Lakerst, Jokics tripla duplája is sikert ért a Denvernek

LAKERS–ROCKETS 107–98. A hazaiak továbbra sem számíthattak két kulcsemberükre, a sérült Luka Doncicra és Austin Reavesre, de a sors lesújtott a houstoniakra is, hiszen nem sokkal a kezdés előtt biztossá vált, hogy az edzésen a térdét megütő Kevin Durant sem léphet pályára. A Lakers remek védekezéssel és támadásbeli pontossággal ellensúlyozta pontgyárosai hiányát: miközben a hazaiak – mindössze 66 dobást elengedve – 60 százalék feletti hatékonysággal dobtak a mezőnyből, a houstoniaknak csupán 37.6 százalékot engedélyeztek. A hazai lőlapot a playoffbeli karriercsúcsot (27 pont) elérő, mind az öt triplakísérletét a gyűrűbe hajító Luke Kennard vezette, fontos hozzájárulás volt Marcus Smart 15 pontja és Deandre Ayton 19 pontos, 11 lepattanós dupla duplája. S természetesen odatette magát a 41 éves vezér, LeBron James is a maga tripla dupla közeli teljesítményével (19 pont, 13 assziszt, nyolc lepattanó). Alperen Sengün 19, Amen Thompson 17 pontot ért el a Rocketsben, Jabari Smith 16 ponttal és 12 lepattanóval zárt.

LeBron and the Lakers will seek a 2-0 series lead Tuesday at 10:30 PM ET on NBC and Peacock!

NUGGETS–TIMBERWOLVES 116–105. Rendkívül kemény, helyenként durva mérkőzést vívott a két csapat, Nikola Jokicsnak az orra vére is eleredt a kiadós adok-kapokban. S bár a vendégek kezdtek jobban, a denveriek a harmadik negyedben egy 17–2-es rohammal tekintélyt parancsoltak, és sorozatban a 13. mérkőzésüket is megnyerték. A büntetővonalról hibátlan (16/16) Jamal Murray 30 ponttal zárt, Jokics 25 ponttal, 13 lepattanóval és 11 assziszttal érte el a tripla dupláját a 42 faultot és négy technikait hozó ütközetben, a minnesotaiaknál Anthony Edwards fájós térddel 22 pontig jutott.

Game 2: Monday, 8pm/et, NBC & Peacock

CAVALIERS–RAPTORS 126–113. A vendégek az első számú irányítójuk, a sérült Immanuel Quickley nélkül vágtak neki a négy év utáni első playoffmeccsüknek, és csak az első félidőben tudták megnehezíteni a Cavs dolgát: a hazaiak a második negyed végén sebességet váltottak, és a nagyszünet után záruló 27–9-es rohanásukkal nagyjából el is döntötték a párharc első felvonását. A kispadról megint hatékonyan bekapcsolódó Max Strus három hármast dobott be ebben az időszakban (24 pontos rájátszásbeli karriercsúccsal zárt), Donovan Mitchell 32, Evan Mobley 17 pontot dobott, James Harden 22 pontja mellett felszolgált 10 gólpasszt, míg RJ Barrett 24, Scottie Barnes 21 ponttal finiselt a torontóiaknál.

Game 2: Monday, 7 PM ET, Peacock

KNICKS–HAWKS 113–102. Jalen Brunson, a hazaiak kirakatembere a helyére küldte az első hat dobását, egy negyed után 19 pontnál tartott, és bár a folytatásban lelassult (a végső dudaszó 28-nál érte), akadt, aki átvette tőle a stafétát: Karl-Anthony Towns a 25 pontjából 19-et a második félidőben szerzett. Szoros csata volt, de a New York-iak végig kézben tartották az irányítást, és hozták a hazai meccset. Az Atlantában CJ McCollum szerezte a legtöbb pontot (26), Jalen Johnson 23-at tett hozzá.

22 points in the 1st half for @jalenbrunson1... and 19 in the 2nd half for @KarlTowns powered the Knicks to a 1-0 series lead!

NBA, RÁJÁTSZÁS

1. KÖR, 1. MÉRKŐZÉSEK

Keleti főcsoport

New York Knicks (3.)–Atlanta Hawks (6.) 113–102

Cleveland Cavaliers (4.)–Toronto Raptors (5.) 126–113

Nyugati főcsoport

Denver Nuggets (3.)–Minnesota Timberwolves (6.) 116–105

Los Angeles Lakers (4.)–Houston Rockets (5.) 107–98

A párharcok az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.