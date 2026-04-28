NBA: söpréssel jutott tovább az OKC, a meglepetés kapujában az Orlando

MAGIC–PISTONS. Az Orlando a párharc negyedik mérkőzésén hatalmas lépést tett a továbbjutás felé, miután hazai pályán szoros mérkőzésen, 94–88-ra legyőzte az előzetesen jóval esélyesebb, első helyen kiemelt – végső győzelemre is esélyesnek tartott – Detroitot, így már csak egy meccset kell megnyernie a negyeddöntőbe jutáshoz. Amennyiben a Magic megszerzi a negyedik győzelmét is, 16 év után először jut majd tovább egy párharcból a rájátszásban.

NUGGETS–TIMBERWOLVES. A Denver hazai környezetben 125–113-ra legyőzte a Minnesotát, ezzel összesítésben 3–2-re megközelítette ellenfelét a négy győzelemig tartó párharcban – de még ezzel együtt is nehéz helyzetben van. A Nuggetsnél Nikola Jokics megbízható teljesítménye ismét elengedhetetlen volt a sikerhez: a szerb klasszis 18 pontja mellett összeszedett 11 lepattanót és kiosztott 15 gólpasszt is a mérkőzésen.

SUNS–THUNDER. A címvédő a negyedik mérkőzésen sem bízott semmit a véletlenre, pontokban gazdag, szórakoztató összecsapás után 131–122-re legyőzte a Phoenixet, ezzel söpréssel biztosította helyét a legjobb nyolc között. Jalen Williams combahlítóizom-sérülés miatt egymás követő második meccsét hagyta ki a Thundernél, amelynek vezéregyénisége ismét a 31 pontig jutó Shai Gilgeous-Alexander volt.

NBA, RÁJÁTSZÁS

NYOLCADDÖNTŐ, 4. és 5. MÉRKŐZÉSEK

KELETI FŐCSOPORT

Orlando Magic–Detroit Pistons 94–88

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–1

NYUGATI FŐCSOPORT

Phoenix Suns–Oklahoma City Thunder 122–131

A párharc végeredménye: 0–4

Denver Nuggets–Minnesota Timberwolves 125–113

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–3