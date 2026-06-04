Női kosárlabda NB I: vérátömlesztés az ezüstérmesnél

CSÜTÖRTÖK ESTE szurkolói ankétot és sajtótájékoztatót tartott a 2025–2026-os idényben bajnoki ezüstérmes DVTK HunTherm, az eseményen részt vett Szabó Tamás főtitkár, Konkoly Ádám ügyvezető és Magyar Gergely vezetőedző, aki a szakmai igazgatóként és utánpótlás akadémiai vezetőként a klubnál maradó szövetségi kapitány, Völgyi Péter helyére került.

A klub korábban már bejelentette, a piros-fehérek szinte valamennyi kulcsembere távozott, ősztől különböző okok miatt nem ölti magára a diósgyőriek mezét a spanyol Paula Ginzo, a visszavonuló litván Monika Grigalauskyte és a montenegrói Milica Jovanovics, s máshol folytatja Miklós Melinda, Lelik Réka, Takács Boglárka, Toman Petra és az amerikai Karthryn Westbeld – ilyen távozási „cunamira” régen volt példa az Avas-alján. Az érkezők és a maradók listája egyelőre rövid: Aho Nina, Aho Tyra, Boros Júlia, Fárbás Eliza, Kányási Veronika, Poczkodi Zsófia, Szabó Fanni és Telegdy Zsófia. A főtitkár és az ügyvezető egyaránt bizonytalannak ítélte a sportfinanszírozás módját és mértékét, de hangsúlyozták, hogy nincs tartozás, így támogatóikkal összefogva kezdenek hozzá az új csapatuk felépítéséhez. Céljuk az Euroligás-szereplés, bár ehhez selejtezőn át vezet az út. Várhatóan csak két légiós lesz, lehetőségeik függvényében egyelőre még csak figyelik a piacot és háttértárgyalásokat folytatnak.

„Izgatottan várom a hetedik itteni idényt, s ugyan sokan félnek a nálunk történt változásoktól, én azonban nem tartozom közéjük. Arra törekszünk, hogy a fiatalokkal együtt kihozzuk magunkból a maximumot.” Az új vezetőedző, Magyar Gergely pedig ekképpen jósolt: „Ütős csapatunk lesz a soron következő bajnokságban.”