Nemzeti Sportrádió

NBA: a Knicks nagyot fordítva hosszabbításban nyerte meg a Keleti főcsoportdöntő első meccsét

R. P.R. P.
2026.05.20. 07:27
null
Jalen Brunson nagyot játszott (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Cleveland Cavaliers Itt van Amerika! New York Knicks
Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) magyar idő szerint szerda hajnali mérkőzésén, a Keleti főcsoportdöntő első meccsén hosszabbításban a New York Knicks 115–104-re legyőzte a Cleveland Cavalierst.

A Knicks már 22 pontos hátrányban is volt a negyedik negyedben, de a 38 pontig Jalen Brunson vezérletével előbb döntetlenre mentették a meccset, majd a hosszabbításban hengerelve meg is nyerték azt.

A Cavaliers 93–71-re is vezetett már, és csak 7 perc 52 másodperc volt hátra a negyedik negyedből, de nem tudták megtartani az előnyt. A hosszabbításban a New York-iak 9–0 rohammal indítottak, majd 14–3-ra meg is nyerték a ráadást. Brunson mellett Mikal Bridges is nagyszerűen játszott, 18 pontig jutott. A másik oldalon Donovan Mitchell 29 pontot termelt.

„Három negyedik kiváló játékot nyújtottunk, sajnos a negyedik negyedben …nos, fölénk kerekedtek” – értékelt Kenny Atkinson, a Cavs edzője.

NBA, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
New York Knicks–Cleveland Cavaliers 115–104 (23–16, 23–32, 23–35, 32–18, 14–3) – hosszabbítás után
Ld: Brunson 38, Bridges 18, Hart 13, Anunoby 13, Town 13, ill. Mitchell 29, Mobley 15, Harden 15

Amerikai sportok
2026.04.19. 12:07

NBA-RÁJÁTSZÁS, 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Tizenhat csapat vágott neki a bajnoki címért zajló mintegy két hónapos playoffnak.

 

 

NBA Cleveland Cavaliers Itt van Amerika! New York Knicks
Legfrissebb hírek

NBA-legek: Wembanyama könyököse is belefért a Spursnek; hatalmas lendületben a Knicks

Amerikai sportok
18 órája

NBA: Wembanyama fantasztikusan játszott, bajnokveréssel indított a Spurs

Amerikai sportok
Tegnap, 6:49

NBA: ismét Shai Gilgeous-Alexander az alapszakasz MVP-je

Amerikai sportok
2026.05.18. 09:09

Saját közönsége előtt bukta el a keleti főcsoportdöntőbe jutást a Detroit Pistons

Amerikai sportok
2026.05.18. 08:17

NBA: a Spurs bejutott a főcsoportdöntőbe, a Pistons kiharcolta a hetedik mérkőzést

Amerikai sportok
2026.05.16. 07:30

NBA: hatalmasat hajrázott a Cleveland, végül el is vette a Detroit pályaelőnyét

Amerikai sportok
2026.05.14. 07:45

Újabb gyász a NBA-ben: 47 évesen meghalt Jason Collins

Amerikai sportok
2026.05.13. 08:50

NBA: Wembanyama vezetésével a továbbjutás kapujában a San Antonio

Amerikai sportok
2026.05.13. 06:59
Ezek is érdekelhetik