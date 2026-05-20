NBA: a Knicks nagyot fordítva hosszabbításban nyerte meg a Keleti főcsoportdöntő első meccsét

A Knicks már 22 pontos hátrányban is volt a negyedik negyedben, de a 38 pontig Jalen Brunson vezérletével előbb döntetlenre mentették a meccset, majd a hosszabbításban hengerelve meg is nyerték azt.

A Cavaliers 93–71-re is vezetett már, és csak 7 perc 52 másodperc volt hátra a negyedik negyedből, de nem tudták megtartani az előnyt. A hosszabbításban a New York-iak 9–0 rohammal indítottak, majd 14–3-ra meg is nyerték a ráadást. Brunson mellett Mikal Bridges is nagyszerűen játszott, 18 pontig jutott. A másik oldalon Donovan Mitchell 29 pontot termelt.

„Három negyedik kiváló játékot nyújtottunk, sajnos a negyedik negyedben …nos, fölénk kerekedtek” – értékelt Kenny Atkinson, a Cavs edzője.

NBA, RÁJÁTSZÁS

KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

New York Knicks–Cleveland Cavaliers 115–104 (23–16, 23–32, 23–35, 32–18, 14–3) – hosszabbítás után

Ld: Brunson 38, Bridges 18, Hart 13, Anunoby 13, Town 13, ill. Mitchell 29, Mobley 15, Harden 15