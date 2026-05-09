NBA: Brunson vezérletével közel a Knicks-söprés; Wembanyama remekelt Minneapolisban

ROCK PÉTER
2026.05.09. 09:25
Victor Wembanyama nem igazán tud csalódást okozni a San Antonio Spurs szurkolóinak (Fotó: Getty Images)
A New York Knicks újabb sikerével, valamint a San Antonio Spurs győzelmével folytatódott az NBA-rájátszás magyar idő szerint szombat hajnalban.

A Keleti főcsoportban a New York Knicks közel került a Philadelphia 76ers elleni söpréshez, miután 108–94-re megnyerte a harmadik mérkőzést idegenben. Jalen Brunson kiemelkedő teljesítményt nyújtott, 33 ponttal járult hozzá a sikerhez.

A Nyugati főcsoportban a San Antonio Spurs Victor Wembanyama vezetésével aratott fontos győzelmet a Minnesota Timberwolves felett. Wembanyama 39 pontot szerzett, 15 lepattanót gyűjtött és öt blokkot jegyzett, miközben a Spurs 115–108-ra győzött Minneapolisban.

A Knicks tehát a következő meccsen lezárhatja a párharcát, míg a Spurs izgalmas folytatás előtt áll.

NBA
RÁJÁTSZÁS, 2. KÖR
KELETI FŐCSOPORT
Philadelphia 76ers–New York Knicks 94–108
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–0 a Knicks javára
NYUGATI FŐCSOPORT
Minnesota Timberwolves–San Antonio Spurs 108–115
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Spurs javára

 

