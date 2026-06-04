Nemzeti Sportrádió

Nagyon jó hírt posztolt a súlyos betegséggel küzdő Zsiga Gyula

R. P.R. P.
2026.06.04. 21:23
null
Forrás: gyulazsiga.com
Címkék
betegség kézilabda Zsiga Gyula
A súlyos betegséggel küzdő Zsiga Gyula örömhírt osztott meg a Facebook-oldalán. A BL-győztes, magyar bajnok kézilabdaedző beszámolt az állapotáról, ami nagyon pozitív irányt vett.

 

„Kedves Barátaim, Ismerőseim! Nagyon boldog vagyok, mert a tegnapelőtti  PET- CT jó eredménnyel zárult – írja posztjában Zsiga Gyula. – Az áttétek eltűntek és a tumorfelszín a hasnyálmirigyben nem mutat aktívitást.😀 Azért még 6 kemot kapni fogok és ezt követően lesz egy ismételt képalkotás. De addig is már többem van mint a remény!!!! 😀 A szeretet körülvesz, amiért nagyon hálás vagyok Ildinek és a gyerekeknek”

 

betegség kézilabda Zsiga Gyula
Legfrissebb hírek

Városi kitüntetést kapott a Veszprémből távozó Gasper Marguc

Kézilabda
11 órája

Fazekas Máté: Nem szabad csalódottnak lennünk, meg kell nyerni a szegedi meccset!

Kézilabda
2026.06.01. 10:19

„Magyaros” döntő lesz a kézilabda Európa-ligában

Kézilabda
2026.05.30. 17:31

Kézilabda: tíz magyar góllal nyert a Metz

Kézilabda
2026.05.27. 23:05

Legyőzte a rákot 2011-ben, most újra megműtötték a volt veszprémi beállót

Kézilabda
2026.05.26. 11:54

Európai kézilabdaligák: Ogonovszky Eszter csapata döntős a spanyol élvonalban

Kézilabda
2026.05.24. 00:17

Férfi kézi: hat játékosától elköszönt a Győr

Kézilabda
2026.05.22. 15:03

„Köszönöm, hogy részesei voltatok az utamnak” – visszavonul a kétszeres BL-győztes Dragana Cvijics

Kézilabda
2026.05.21. 12:26
Ezek is érdekelhetik