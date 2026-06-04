Nagyon jó hírt posztolt a súlyos betegséggel küzdő Zsiga Gyula

„Kedves Barátaim, Ismerőseim! Nagyon boldog vagyok, mert a tegnapelőtti PET- CT jó eredménnyel zárult – írja posztjában Zsiga Gyula. – Az áttétek eltűntek és a tumorfelszín a hasnyálmirigyben nem mutat aktívitást.😀 Azért még 6 kemot kapni fogok és ezt követően lesz egy ismételt képalkotás. De addig is már többem van mint a remény!!!! 😀 A szeretet körülvesz, amiért nagyon hálás vagyok Ildinek és a gyerekeknek”