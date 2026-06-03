Wembanyama máris csúcsra ér vagy a Knicks 53 év után ismét felül a trónra? – kezdődik az NBA-döntő

A 27 évvel ezelőtti finálé ismétlődik meg

1999-BEN RENDEZTEK LEGUTÓBB olyan nagydöntőt az NBA-ben, mint az idei. A New York Knicks azóta nem is jutott el idáig (korábban 1970-ben és 1973-ban szerzett bajnoki címet), míg a San Antonio Spurs akkor nyerte meg az első trófeáját, s azóta még négyet gyűjtött be. Hogy ez a két gárda jutott be a fináléba, azért meglepetés, mert mindkét konferenciában találhattunk erősebb csapatot a feleknél, ugyanakkor egyértelmű, egyik sem érdemtelenül ért el idáig, és nagyon nem könnyű megjósolni, melyikük örülhet majd a hónap közepén.

Nyilvánvalóan a két kulcsember a New York-i Jalen Brunson, valamint a San Antoniót erősítő francia Victor Wembanyama. A Spurs kerete fiatal, talán a szakértők sem várták, hogy a franchise ennyire hamar (Wembanyama harmadik évadában) a csúcsot ostromolja majd azzal a centerrel, akiről már a draftolása pillanatában lehetett tudni, hogy korszakos játékosa lesz az észak-amerikai profi liga és a kosárlabda történetének. A Knicksszel kapcsolatban nemcsak Brunsonról kell beszélnünk, aki az elmúlt három-négy évben bámulatos fejlődésen ment keresztül, hanem a hozzá hasonlóan All Star Karl-Anthony Townsról is, hiszen a dominikai magasembert 11 éve elsőként vitték el a játékosbörzén, azóta a liga meghatározó alakjai közé tartozik, magassága dacára elsőrangúan dobja a hárompontosokat, ám tény, a védekezése hagy kívánnivalót maga mögött. Kérdés, mennyire fáradt ki a Spurs a topfavorit és címvédő Oklahoma City Thunder elleni hétmérkőzéses párharcban, miközben a Knicks kisöpörte a Cleveland Cavalierst.

Az ESPN elemzése szerint a New Yorkiak akkor járnak jól, ha érvényesíteni tudják gyors játékukat, miközben a Spurs esélyei abban az esetben nőnek, ha sokszor lesz képes felállt védelem elleni támadásokra kényszeríteni riválisát. A kispadon a knickses Mike Brown segédedzőként négy aranygyűrűt szerzett, az elsőt éppen a Spursszel 2003-ban, majd a Golden State Warriors fényes korszakából is kivette a részét, hogy aztán egyetlen évad alatt a csúcsra juttathassa új csapatát. A spursös Mitch Johnson a legendás Gregg Popovichtól örökölte meg a vezetőedzői posztot 2024 novemberében Popovich sztrókja miatt, azóta irányít. A jelek szerint a korábbi öt évben tökéletesen elsajátította a szakma csínját-bínját „Pop” mellett… Nem lepődnénk meg, ha csak hat vagy hét meccsen dőlne el a bajnoki cím sorsa.

ERŐSSÉG: Victor Wembanyama. A csaknem 230 centiméteres francia „űrlény” sokak szerint csak méretei miatt tart már most ott, ahol, pedig elképesztően sok munkát tesz bele fejlődésébe, ráadásul mentálisan is ott van a toppon, miközben méretein túl (vagy éppen azok ellenére) is véghez visz olyan dolgokat, amik nem normálisak – ilyenek a logóból eleresztett, hihetetlenül nagy triplái. Wemby már most a liga egyik legnagyobb szupersztárja, akit olykor lehetetlen levédekezni, miközben ellene támadni... blokkjai mindig ott vannak, nem véletlen lett idén a liga védő MVP-je. Ő a Spurs legnagyobb erőssége, ez kétségtelen, ha bajnok lesz csapata, akkor jó eséllyel a döntő legjobbjának is megválasztják. Olyan, hogy valaki a harmadik évében döntő MVP lett, legutóbb 20 évvel ezelőtt, 2006-ban fordult elő, akkor Dwyane Wade-del.

GYENGESÉG: fiatalság, bolondság? Inkább fiatalság, fáradtság. Eddig nem jelentett gondot a Spursnek, hogy a kerete tele van még tapasztalatlan, fiatal játékosokkal, a címvédő OKC ellen sem tojt be senki, ráadásul a Knicks sem az a csapat, amely évek óta döntőbe jár, sőt, 27 éve nem volt része egyben sem, ettől függetlenül a döntő egyrészt más kávéház, másrészt a fáradtság valóban komoly szempont lehet. A Knicks az előző 11 meccsét megnyerte, legtöbbször elképesztő fölénnyel, régóta pihen két söprés után, míg a Spurs ezzel szemben öt meccsel többet játszott összességében a playoff során (a Portland Trail Blazerst 5, a Minnesota Timberwolvest 6 mérkőzésen ejtette ki), ráadásul egy elképesztően fárasztó, hétmeccses Thunder elleni párharcból esik be a döntőre, amelyen minden erejére szüksége volt. A SAN ANTONIO SPURS

ERŐSSÉG: a korábbi évekkel ellentétben nem csak Jalen Brunsonon múlik a csapat támadójátéka. OG Anunoby a Philadelphia és az Atlanta ellen is 20 pont fölött átlagolt, de Karl-Anthony Towns és Mikal Bridges is stabilan 15 pont felett teljesít. Persze a vezér továbbra is Brunson, aki 26.9 pontot és 6.6 gólpasszt átlagol. A sorozatban 11 megnyert mérkőzésből tíz alkalommal is két számjegyű különbséggel nyertek, és átlagosan 23,8 ponttal húzták be ezeket a találkozókat. Ráadásul negyven százalékkal dobnak távolról, ami azért is lehet fontos, mert a Spursnél Wembanyama puszta jelenléte is képes távol tartani a gyűrűtől. A Thunder végül abba bukott bele a San Antonio ellen, hogy az utolsó négy meccsükből csak egyszer dobtak jól távolról. A Knicks játékosai viszont nagyon stabilan tripláznak, és ennek döntő jelentősége lehet. Ráadásul sohasem lépnek le a gázpedálról, a három meccsen, amelyen továbbjutottak és amelyeknek a legnehezebbnek kellene lennie, átlagosan 39.3 ponttal nyertek.

GYENGESÉG: a rájátszásban szereplő csapatok közül a Knicksnek van a legtöbb pontja a festékből (53.3/meccs). Ez várhatóan jelentősen csökkenni fog az Év Védője címet maximális pontszámmal megnyerő Victor Wembanyama miatt. Eddig a negyedik, a hatodik és a hetedik kiemelt ellen kellett teljesíteni, ezúttal viszont fel van adva a lecke. Mitchell Robinson ujját műteni kellett, pedig fizikalitására nagy szükség lehet mindkét gyűrű alatt a francia ellen. Az NBA-kupa döntőjében 18 perc alatt tíz támadó lepattanót gyűjtött. Robinson mellett ott van Karl-Anthony Towns, aki viszont gyakran kerül faultgondokba, az idei rájátszásban négyszer is öt, hatszor pedig négy személyi hibát gyűjtött és csak négyszer marad négy személyi alatt. Ha a két magasember közül az egyiket nem lehet pályán tartani, a másik pedig nem tud játszani, azt kegyetlenül ki fogja használni a Spurs, és ezt nem fogja mindig túldobni a New York. a new york knicks

NBA, NAGYDÖNTŐ

1. mérkőzés. Csütörtök, 2.30: San Antonio Spurs (nyugati 2. kiemelt)–New York Knicks (keleti 3.)

2. mérkőzés. Szombat, 2.30: Spurs–Knicks

3. mérkőzés. Kedd, 2.30: Knicks–Spurs

4. mérkőzés. Június 11., csütörtök, 2.30: Knicks–Spurs

5. mérkőzés (ha szükséges). Június 14., vasárnap: Spurs–Knicks

6. mérkőzés (ha szükséges). Június 17., szerda: Knicks–Spurs

7. mérkőzés (ha szükséges). Június 20., szombat: Spurs–Knicks.

A mérkőzéseket a Sport Tv felvételről közvetíti. A már ismert kezdési időpontok magyar idő szerint értendőek.