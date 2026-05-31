NBA: a Spurs nyerte a főcsoportdöntő utolsó meccsét, nem véd címet a Thunder
Magyar idő szerint vasárnap hajnalban lezárult az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) a főcsoportdöntő: a címvédő Oklahoma City Thunder kikapott a San Antonio Spurstől a párharcot eldöntő, hetedik mérkőzésen, így utóbbi csapat tizenkét év elteltével bejutott a fináléba.
Az Oklahoma City Thunder és a San Antonio Spurs idénybeli utolsó összecsapása leginkább Luke Kornet védekezéséről marad emlékezetes, aki hősiesen teljesített a padról beszállva: néhány másodperccel a pályára lépése után Isaiah Hartenstein labdáját blokkolta látványosan, ami után a Spurs élt a támadásaival, így 111–103-ra behúzta a meccset.
Keletről a New York Knicks jutott be a döntőbe, Victor Wembanyamáék magyar idő szerint csütörtök hajnalban kezdenek ellene hazai pályán.
Ez az eredményünk a győzelem tökéletes definíciója
– fogalmazott Wembanyama a meccs után.
NBA
NYUGATI FŐCSOPORT, DÖNTŐ
7. MÉRKŐZÉS
Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs 103–111
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–4
