NBA: a Spurs nyerte a főcsoportdöntő utolsó meccsét, nem véd címet a Thunder

Az Oklahoma City Thunder és a San Antonio Spurs idénybeli utolsó összecsapása leginkább Luke Kornet védekezéséről marad emlékezetes, aki hősiesen teljesített a padról beszállva: néhány másodperccel a pályára lépése után Isaiah Hartenstein labdáját blokkolta látványosan, ami után a Spurs élt a támadásaival, így 111–103-ra behúzta a meccset.

Keletről a New York Knicks jutott be a döntőbe, Victor Wembanyamáék magyar idő szerint csütörtök hajnalban kezdenek ellene hazai pályán.

Ez az eredményünk a győzelem tökéletes definíciója

– fogalmazott Wembanyama a meccs után.

NBA

NYUGATI FŐCSOPORT, DÖNTŐ

7. MÉRKŐZÉS

Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs 103–111

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–4