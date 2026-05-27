NBA: Gilgeous-Alexander ezúttal remekelt, ismét vezet az Oklahoma

Az NBA Nyugati főcsoportjában a döntő ötödik meccsén az jelentette a legnagyobb különbséget a párharc előző találkozójához képest (melyet 103–82-re a Spurs nyert meg), hogy jelentősen feljavult az Oklahoma támadójátéka. A címvédő már az első negyedben tíz ponttal többet dobott, mint a negyedik mérkőzésen, és a sokkal jobb dobóformát a folytatásban is tartotta.

Persze ebben az is közrejátszott, hogy az OKC legnagyobb sztárja, Shai Gilgeous-Alexander is sokkal jobban játszott, mint az előző találkozón, hiszen akkor 20 pont alatt maradt, ezúttal viszont a 32 pontjával, kilenc asszisztjával igazi vezérnek bizonyult. Rajta kívül Jared McCain és a padról beszállva 22 pontot szóró Alex Caruso jutott el legalább húsz pontig, de ki kell emelni a 12 pontja mellé 15 lepattanót gyűjtő Isaiah Hartenstein teljesítményét is.

A másik oldalon ezúttal nem akadt annyira kimagasló teljesítmény, mint két nappal korábban, amikor Victor Wembanyama 33 pontig jutott, most húsz ponton tudta tartani az OKC a centert, aki a lepattanók szerzésében sem igazán jeleskedett (hatig jutott). Ez pedig nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a hazai csapat végig kézben tartotta a mérkőzést és magabiztos, 127–114-es sikert aratott. Így egy győzelemre került a továbbjutástól.

A következő meccset május 28-án, San Antonióban rendezik. A Keleti főcsoportból a New York már továbbjutott és várja a „nagydöntős” ellenfelét.

NBA, RÁJÁTSZÁS

NYUGATI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs 127–114 (29–27, 40–31, 32–33, 26–23)

Ld.: Gilgeous-Alexander 32, McCain 20, Caruso 22 ill. Castle 24, Champagnie 22, Wembanyama 20

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2