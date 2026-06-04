Nemzeti Sportrádió

Kanadával, az Egyesült Államokkal és Szlovákiával is meccsel a magyar jégkorong-válogatott a 2027-es vb-n

2026.06.04. 22:29
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Fotó: Facebook/Magyar Jégkorongszövetség
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hoki-vb magyar férfi jégkorong-válogatott jégkorong-vb
A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) véglegesítette a jövő évi németországi világbajnokság csoportjait, ez alapján a magyarok Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazahsztán válogatottjával találkoznak.

 

A világranglistás helyezések alapján eredetileg a németekkel került volna azonos nyolcasba Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese, ám a rendező jogán a házigazda helyet cserélt a szlovákokkal.

A 2027-es vb-t május 14. és 30. között rendezik meg Mannheimben és Düsseldorfban. Az IIHF egyelőre nem közölte, hogy a magyarok melyik városban lépnek pályára.

A csoportok utolsó helyezettje kiesik, és 2028-ban a divízió I-ben szerepel, a legjobb négy-négy pedig a negyeddöntőbe jut.

A 2027-es hoki-vb csoportbeosztása
A-csoport: Svájc, Finnország, Svédország, Németország, Lettország, Ausztria, Szlovénia, Ukrajna
B-csoport: Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia, Kazahsztán, MAGYARORSZÁG

 

hoki-vb magyar férfi jégkorong-válogatott jégkorong-vb
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