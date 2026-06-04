Nemzeti Sportrádió

Hivatalos: Szabics Imre távozik az egyiptomi Al-Ahlitól

CS. M.CS. M.
2026.06.04. 21:16
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Szabics Imre egy Egyiptomi Szuperkupát nyert csapatánál, amelynél most távozik
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al-Ahli Egyiptom Szabics Ime
Szabics Imre hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy távozik az egyiptomi Al-Ahli stábjából.

 

Szabics Imre közleménye: „A mai nappal véget ér az együttműködésem az Al-Ahlival. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ennél a fantasztikus klubnál dolgozhattam, és részese lehettem ennek a különleges közösségnek.

Szeretném megköszönni a játékosoknak, a stáb minden tagjának, a klub dolgozóinak és nem utolsósorban a szurkolóknak a bizalmat, a támogatást és a kiváló együttműködést. Ez idő alatt nagyszerű embereket ismerhettem meg, és egy csodálatos országot is a szívembe zárhattam. A Szuperkupa-győzelem örökre különleges emlék marad, akárcsak az a szeretet és szenvedély, amelyet a szurkolóktól nap mint nap tapasztalhattam.

Köszönök mindent, amit együtt átéltünk, és büszke vagyok arra, hogy ennek a nagyszerű klubnak a része lehettem. A klubnak, a csapatnak és a szurkolóknak a jövőben is sok sikert, örömöt és további nagy győzelmeket kívánok.”

Mint ismert, a játékosként 36-szoros válogatott, most 45 éves Szabics Imre október közepén csatlakozott a dán Jess Thorup vezetőedző szakmai stábjához az Al-Ahlinál, amely 45-szörös egyiptomi bajnok és 12-szeres afrikai Bajnokok Ligája-győztes. 1973 és 1980 között az Aranycsapat legendás középcsatára, Hidegkuti Nándor vezetőedzőként öt bajnoki címet nyert a csapattal.

Szabics – aki korábban az Augsburg stábját erősítette – novemberben Egyiptomi Szuperkupát nyert a csapattal, de most, júniusban távozott a dán vezetőedző, így ő is.

 

al-Ahli Egyiptom Szabics Ime
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