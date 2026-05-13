NBA: Wembanyama vezetésével a továbbjutás kapujában a San Antonio

A mérkőzésen Victor Wembanyama újabb extra teljesítménnyel vezette győzelemre csapatát: a francia klasszis a 27 pontja mellett 17 lepattanót, öt gólpasszt és három blokkot is betett a közösbe.

A San Antonio összesítésben 3–2-re vezet, és egy győzelemre van a továbbjutástól. A párharc következő mérkőzését május 15-én rendezik Minnesotában.

NBA

RÁJÁTSZÁS, 2. KÖR

NYUGATI FŐCSOPORT

San Antonio Spurs (2.)–Minnesota Timberwolves (6.) 126–97

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2 a San Antonio javára