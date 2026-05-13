Nemzeti Sportrádió

NBA: Wembanyama vezetésével a továbbjutás kapujában a San Antonio

T. Z.T. Z.
2026.05.13. 06:59
null
Victor Wembanyama győzelemre vezette a Spurst (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves Victor Wembanyama
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszásának 2. fordulójában a San Antonio Spurs 126–97-re legyőzte a Minnesota Timberwolvest magyar idő szerint szerda hajnalban, és egy győzelemre került a továbbjutástól

A mérkőzésen Victor Wembanyama újabb extra teljesítménnyel vezette győzelemre csapatát: a francia klasszis a 27 pontja mellett 17 lepattanót, öt gólpasszt és három blokkot is betett a közösbe.

A San Antonio összesítésben 3–2-re vezet, és egy győzelemre van a továbbjutástól. A párharc következő mérkőzését május 15-én rendezik Minnesotában.

NBA
RÁJÁTSZÁS, 2. KÖR
NYUGATI FŐCSOPORT
San Antonio Spurs (2.)–Minnesota Timberwolves (6.) 126–97
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2 a San Antonio javára

 

NBA San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves Victor Wembanyama
Legfrissebb hírek

Újabb gyász a NBA-ben: 47 évesen meghalt Jason Collins

Amerikai sportok
1 órája

A Lakerst söpörve főcsoportdöntős az OKC; hazai pályán egyenlített a Cavs

Amerikai sportok
Tegnap, 9:15

NBA: söpréssel keleti döntős a Knicks; kihasználta Wembanyama kiállítását a Wolves

Amerikai sportok
2026.05.11. 07:50

Jokics: Ha Szerbiában lennénk, mindannyiunkat kirúgnának – az NBA-rájátszás első körének értékelése

Amerikai sportok
2026.05.10. 12:25

NBA: a Lakers nagy bajban a címvédő ellen; Mitchell és Harden életben tartotta a Cavs reményeit

Amerikai sportok
2026.05.10. 08:35

NBA: Brunson vezérletével közel a Knicks-söprés; Wembanyama remekelt Minneapolisban

Amerikai sportok
2026.05.09. 09:25

NBA: két és fél negyedig volt szoros – a címvédő OKC megint simán megverte a Lakerst, már 2–0-ra vezet – videók

Amerikai sportok
2026.05.08. 09:15

A Spurs a Minnesotára történelmi verést mérve egyenlített az NBA-ben

Amerikai sportok
2026.05.07. 08:24
Ezek is érdekelhetik