NBA: Wembanyama vezetésével a továbbjutás kapujában a San Antonio
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszásának 2. fordulójában a San Antonio Spurs 126–97-re legyőzte a Minnesota Timberwolvest magyar idő szerint szerda hajnalban, és egy győzelemre került a továbbjutástól
A mérkőzésen Victor Wembanyama újabb extra teljesítménnyel vezette győzelemre csapatát: a francia klasszis a 27 pontja mellett 17 lepattanót, öt gólpasszt és három blokkot is betett a közösbe.
A San Antonio összesítésben 3–2-re vezet, és egy győzelemre van a továbbjutástól. A párharc következő mérkőzését május 15-én rendezik Minnesotában.
