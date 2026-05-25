82 ponton tartotta a címvédőt, egyenlített a nyugati döntőben a Spurs – videó

A Spurs első hazai meccsén az OKC nyert, ezzel a címvédő visszavette a pályaelőnyét. A San Antonio azonban a második texasi mérkőzést már nem engedte ki a keze közül. 8–7-es vendég vezetés után 16–0-s rohanással ellépett a Spurs, és ez az egész mérkőzés alaphangját megadta. Az első negyedben a Spurs tíz mezőnykosarat ért el, mind a tízet assziszt előzte meg.

A második negyedben még visszajött négy pontra a címvédő, de ennél közelebb már nem. Sőt, a szünetben Wembanyama félpályás dudaszós triplájával 12 pontra (50–38) nőtt a különbség a két csapat között, a 38 pont a második legalacsonyabb félidei pont az OKC-nek a legutóbbi négy évben. Az elmúlt öt idényben a Thunder 2–9-es mérleggel állt, amikor bármelyik félidőben 40 pontnál kevesebbet szerzett.

A harmadik negyedben már hét perc telt el, amikor mindössze négy pontot szerzett az OKC, míg a hazaiak húszat. A záró játékrészben is csak egy pillanatra csökkent húsz pont alá a különbség, a San Antonio végig jól kontrollálta a mérkőzést, és remek védekezésének köszönhetően magabiztos játékkal egyenlített a párharcban. Az OKC történelmében ez volt a második legkevesebb szerzett pont egy rájátszásmérkőzésen. 2014-ben a Memphis ellen 65 pontot szerzett a Thunder, majd később a Spurs ellen 85 pontot ért el. A hazaiak 33 százalékos mezőnyhatékonyságon tartották az Oklahoma Cityt, akik 33 triplakísérletből csak hatot dobtak be (18%).

Azok után, hogy az előző mérkőzésen 76–23-ra nyerte a padról jövő pontok csatáját a Thunder, ezúttal a San Antonio cseréi 30 pontot szereztek, míg a vendégek 34-et. A mezőny legjobbja Victor Wembanyama volt, aki 31 perc alatt 33 pontot, nyolc lepattanót, öt asszisztot és három blokkot ért el. Mezőnyből 22 kísérletből 11 volt pontos, hét triplájából három ment be, és a mezőny legjobbjának számító plusz 29-es plusz/mínusz mutatóval zárt.

A francia mellett Devi Vassell és Stephon Castle is 13 pontot szerzett, míg De'Aaron Fox 12 pontos, 10 lepattanós dupla duplát ért el. A vendégek legjobb pontszerzője Shai Gilgeous-Alexander volt 19 ponttal. A kanadai 15 mezőnykísérletéből csak hatot dobott be, a büntetővonalról azonban nem hibázott (7/7). Mellette Isaiah Hartenstein (12), Isaiah Joe (11), Chet Holmgren (10) és Kenrich Williams (10) ért el kétszámjegyű pontot.

Folytatás két nap múlva Oklahoma Cityben.

NBA, RÁJÁTSZÁS

NYUGATI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

San Antonio Spurs–Oklahoma City Thunder 103–82 (28–19, 22–19, 28–22, 25–22)

Ld.: Wembanyama 33, Castle 13, Vasselll 13, Fox 12, ill. Gilgeous-Alexander 19, Hartenstein 12, Joe 11, Holmgren 10

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–2