NBA: söprés keleten, a New York Knicks 27 év után jutott be a döntőbe

A mérkőzés csupán az első percekben volt szoros, utána elhúzott ellenfelétől a Knicks, s végül 37 pontot számolt rá a Cavsre. A hazaiak vezére a 19 pontja mellett 14 lepattanót és három asszisztot jegyző Karl-Anthony Towns volt, míg a másik oldalon a 31 pontot dobó Donovan Mitchell emelkedett ki a mezőnyből.

A Knicks 1999 óta nem járt az NBA fináléjában, így 27 év után próbálkozhat meg a Larry O'Brien-trófea megnyerésével. A Knicks egyébként zsinórban a 11. győzelmét aratta, továbbá sorozatban a második párharcát húzta be söpréssel. A New York-i gárda ellenfele a San Antonio Spurs–Oklahoma City Thunder párharc győztese lesz a június harmadikán kezdődő fináléban.