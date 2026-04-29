NBA: továbbment a San Antonio, még izgulhat a Boston

SPURS–TRAIL BLAZERS. A San Antonio a várakozásoknak megfelelően már a negyeddöntőben érezheti magát, köszönhetően annak, hogy a párharc ötödik mérkőzésén 114–95-re legyőzte a Portlandet. Az agyrázkódása után a második mérkőzésén pályára lépő Victor Wembanyama 17 ponttal és 14 lepattanóval járult hozzá csapata győzelméhez. A Spurs ellenfele az elődöntőbe jutásáért a Denver Nuggets–Minnesota Timberwolves párharc győztese lesz.

CELTICS–76ERS. A rekordbajnok bostoniak hazai pályán bebiztosíthatták volna a továbbjutásukat, a 76ers azonban meglepetésre 113–97-re megnyerte az összecsapást, így még életben tartotta továbbjutási reményeit. A hazaiak főleg amiatt maradtak alul, mert az utolsó negyedben csupán 10 pontot szereztek, és 22 dobásból csak hármat értékesítettek. Joel Embiid a Philadelphiánál 33 ponttal zárt.

KNICKS–HAWKS. A New York Knicks egy győzelemre került a negyeddöntőtől, miután otthon 126–97-re legyőzte az Atlanta Hawksot. Jalen Brunson 39 pontot szerzett a mérkőzésen, amellyel majdnem megdöntötte saját 40 pontos franchise-rekordját a rájátszásban. Jalen Johnson 18 ponttal, 10 lepattanóval és hat gólpasszal zárt az Atlanta színeiben.

NBA, RÁJÁTSZÁS

NYOLCADDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉSEK

NYUGATI FŐCSOPORT

San Antonio Spurs (2.)–Portland Trail Blazers (7.) 114–95

A párharc végeredménye: 4–1

KELETI FŐCSOPORT

Boston Celtics (2.)–Philadelphia 76ers (7.) 97–113

Az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2

New York Knicks (3.)–Atlanta Hawks (6.) 126–97

Az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2