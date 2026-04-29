Nemzeti Sportrádió

NBA: továbbment a San Antonio, még izgulhat a Boston

T. Z.
2026.04.29. 07:09
Victor Wembanyama vezérletével már negyeddöntős a San Antonio Spurs (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Boston Celtics San Antonio Spurs
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszásának első fordulójában a San Antonio Spurs 4–1-es összesítéssel harcolta ki a továbbjutást a Portland Trail Blazers ellen magyar idő szerint szerda este, míg a New York Knicks egy győzelemre került a negyeddöntőtől. A Boston Celtics vereséget szenvedett a Philadelphia 76erstől, így egyelőre nem tudta lezárni a párharcát.

SPURS–TRAIL BLAZERS. A San Antonio a várakozásoknak megfelelően már a negyeddöntőben érezheti magát, köszönhetően annak, hogy a párharc ötödik mérkőzésén 114–95-re legyőzte a Portlandet. Az agyrázkódása után a második mérkőzésén pályára lépő Victor Wembanyama 17 ponttal és 14 lepattanóval járult hozzá csapata győzelméhez. A Spurs ellenfele az elődöntőbe jutásáért a Denver Nuggets–Minnesota Timberwolves párharc győztese lesz.

CELTICS–76ERS. A rekordbajnok bostoniak hazai pályán bebiztosíthatták volna a továbbjutásukat, a 76ers azonban meglepetésre 113–97-re megnyerte az összecsapást, így még életben tartotta továbbjutási reményeit. A hazaiak főleg amiatt maradtak alul, mert az utolsó negyedben csupán 10 pontot szereztek, és 22 dobásból csak hármat értékesítettek. Joel Embiid a Philadelphiánál 33 ponttal zárt.

KNICKS–HAWKS. A New York Knicks egy győzelemre került a negyeddöntőtől, miután otthon 126–97-re legyőzte az Atlanta Hawksot. Jalen Brunson 39 pontot szerzett a mérkőzésen, amellyel majdnem megdöntötte saját 40 pontos franchise-rekordját a rájátszásban. Jalen Johnson 18 ponttal, 10 lepattanóval és hat gólpasszal zárt az Atlanta színeiben.

NBA, RÁJÁTSZÁS
NYOLCADDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉSEK
NYUGATI FŐCSOPORT
San Antonio Spurs (2.)–Portland Trail Blazers (7.) 114–95
A párharc végeredménye: 4–1
KELETI FŐCSOPORT
Boston Celtics (2.)–Philadelphia 76ers (7.) 97–113
Az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2
New York Knicks (3.)–Atlanta Hawks (6.) 126–97
Az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2

 

Legfrissebb hírek

NBA: söpréssel jutott tovább az OKC, a meglepetés kapujában az Orlando

Amerikai sportok
Tegnap, 7:25

NBA: nem jött össze a söprés a Lakersnek; egyenlítés Torontóban

Amerikai sportok
2026.04.27. 07:30

„A rájátszásért élek” – LeBron James vezérletével tarol a Lakers; söprésre áll a címvédő OKC

Amerikai sportok
2026.04.26. 13:42

NBA: sérülésekbe került a Wolves győzelme; egyenlített Atlantában a Knicks

Amerikai sportok
2026.04.26. 07:55

NBA: a Lakers egy győzelemre került a továbbjutástól

Amerikai sportok
2026.04.25. 08:40

Ismét egy ponttal verte meg a New Yorkot az Atlanta; a Wolves dominált a Denver elleni harmadik meccsen – videó

Amerikai sportok
2026.04.24. 07:22

NBA: Cunningham vezérletével egyenlített a Pistons; elvesztette kulcsemberét a Thunder

Amerikai sportok
2026.04.23. 08:25

Wembanyama egyelőre orvosi felügyelet alatt – videón a hatalmas esés

Amerikai sportok
2026.04.22. 17:12
Ezek is érdekelhetik