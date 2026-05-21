Nemzeti Sportrádió

A 30 pontos Shai Gilgeous-Alexander vezérletével egyenlített az OKC – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.05.21. 08:48
null
Shai Gilgeous-Alexander 30 pontos teljesítménnyel feledtette első meccses gyenge teljesítményét (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA San Antonio Spurs Itt van Amerika! Itt van Amerika Victor Wembanyama NBA-rájátszás Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder
A kétszeres MVP Shai Gilgeous-Alexander vezérletével a címvédő Oklahoma City Thunder 122–113-ra legyőzte a San Antonio Spurst az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) magyar idő szerint csütörtök hajnali mérkőzésén, ezzel egyenlített a Nyugati főcsoport döntőjében.

Mint ismert, az első meccsen kétszeri hosszabbítás után a San Antonio elvette az OKC pályaelőnyét. Az alapszakaszban – beleértve az NBA kupát – a Spurs 4–1-re nyert a két csapat párharcát. A Thunder egy győzelménél 34 pontot szerzett az immáron kétszeres MVP Shai Gilgeous-Alexander, aki a nyugati döntő második meccsén harminc pontig jutott, ez pedig győzelmet ért.

Az első negyedben fej fej mellett haladtak a csapatok (31–31), aztán a második negyedet 10–2-es rohanással kezdték a hazaiak, akik a félidőre 11 pontos előnyt építettek ki. A második félidőt Luguentz Dort kosara nyitotta, majd az első meccsen mindössze 12 percet kapó Isaiah Hartenstein is betalált, az azt követő bő két percben Victor Wembanyama két triplát is bedobott, a San Antonio pedig egy 10–0-s rohammal egyenlítettek (66–66). Az OKC viszont nem omlott össze, és fokozatosan ismét ellépett, rövid időre a kétszámjegyű különbség is visszaállt.

A záró játékrészben egyszer feljött kétpontos hátrányra a Spurs, de ezt követően a címvédő rögtön egy 11–0-s rohammal ismét ellépett és ebből már nem volt visszaút a San Antoniónak, a Thunder végül 122–113-ra győzött és ezzel egyenlített a párharcban. Az OKC ezzel már 14–5-ös mérlegre javította idei vereség utáni eredményét, és a hét találkozó közül mindössze másodszor legyőzte a Spurst.

Shai Gilgeous-Alexander felállt a sorozat első mérkőzésén nyújtott gyenge teljesítményéből. Az MVP az első meccsen 30 százalékos mezőnyhatékonysággal szerzett 24 pontot, ezúttal ötven százalékkal dobva 30 ponttal a mezőny legjobbja volt. Az első meccsen az OKC húzóembere volt Alex Caruso, aki ezúttal 17 pontot hozott a padról beszállva. Hartenstein az első meccses 12 perc helyett ezúttal 27  percet töltött a pályán, tíz pontos és 13 lepattanós dupla duplát ért el.

Egy kis stat: SGA-nek ez volt a 27. rájátszásmérkőzése karrierje során, amikor legalább 30 pontot szerzett. Gilgeous-Alexander ezzel megelőzte Russell Westbrookot (26), és már csak Kevin Durant áll előtte a Thunder-játékosok (39) közül.

A győzelem áldozattal járt a Thunder számára, amely az első félidőben elveszítette Jalen Williamset, aki a bal combhajlító izom húzódása miatt már hat mérkőzést kihagyott a rájátszásban és most ismét jelentkezett a sérülés. A Thunder szerint csak izomfeszülésről van szó, de még ez is kétségessé teszi, hogy pénteken pályára léphet-e. Chet Holmgren 13 pontot szerzett, a cserejátékosok közül Jared McCain és Cason Wallace pedig egyaránt 12-12 pontot szerzett az Oklahoma City számára. A Thunder 57–25-re nyerte a cserejátékosok pontszerzését, valamint 27 pontot szerzett labdaszerzés után, míg a vendégek csak tízet.

A Spurs sem úszta meg sérülés nélkül. Azok után hogy nélkülözniük kellett az All-Star hátvédet, De'Aaron Foxot bokasérülése miatt, a San Antonio a kezdőcsapatban őt helyettesítő Dylan Harpert is elveszítette, aki a harmadik negyedben szenvedett lábsérülést. Wembanyama ezúttal is 50 százalékkal dobott, 37 játékperc alatt 21 pontos, 17 lepattanós dupla duplával zárt, továbbá hat gólpasszt és négy blokkot is elért. A vendégek legjobb pontszerzője, Stephon Castle volt 25 ponttal, míg Devin Vassell 22 pontot szerzett a közösbe.

A harmadik mérkőzést magyar idő szerint szombat hajnalban rendezik meg San Antonióban.

NBA, RÁJÁTSZÁS
NYUGATI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs 122–113 (31–31, 31–20, 34–37, 26–25)
Ld.: Gilgeous-Alexander 30, Caruso 17, Holmgren 13, ill. Castle 25, Vassell 22, Wembanyama 21.
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

Amerikai sportok
2026.04.19. 12:07

NBA-RÁJÁTSZÁS, 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Tizenhat csapat vágott neki a bajnoki címért zajló mintegy két hónapos playoffnak.

 

NBA San Antonio Spurs Itt van Amerika! Itt van Amerika Victor Wembanyama NBA-rájátszás Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder
Legfrissebb hírek

NBA: a Knicks nagyot fordítva hosszabbításban nyerte meg a Keleti főcsoport döntőjének első meccsét

Amerikai sportok
Tegnap, 7:27

NBA-legek: Wembanyama könyököse is belefért a Spursnek; hatalmas lendületben a Knicks

Amerikai sportok
2026.05.19. 13:44

NBA: Wembanyama fantasztikusan játszott, bajnokveréssel indított a Spurs

Amerikai sportok
2026.05.19. 06:49

NBA: ismét Shai Gilgeous-Alexander az alapszakasz MVP-je

Amerikai sportok
2026.05.18. 09:09

Saját közönsége előtt bukta el a keleti főcsoportdöntőbe jutást a Detroit Pistons

Amerikai sportok
2026.05.18. 08:17

NBA: a Spurs bejutott a főcsoportdöntőbe, a Pistons kiharcolta a hetedik mérkőzést

Amerikai sportok
2026.05.16. 07:30

A Super Bowl visszavágójával, péntek helyett csütörtök hajnalban indul az új NFL-idény

Amerikai sportok
2026.05.15. 12:03

NBA: hatalmasat hajrázott a Cleveland, végül el is vette a Detroit pályaelőnyét

Amerikai sportok
2026.05.14. 07:45
Ezek is érdekelhetik