Fordított az Újpest, megőrizte pályaelőnyét a Nyíregyházával szemben a futsal NB I döntőjében

A párharc első meccsét az Újpest 2–1-re, a másodikat a Nyíregyháza 7–2-re nyerte meg. Úgy tűnt, a kiütéses vereséget feldolgozták a lila-fehérek, mert a döntő harmadik találkozóján nem volt nyoma annak a szétesésnek, ami hétfőn a második félidőben történt. Sőt, a vendéglátó meg is szerezte a vezetést csütörtök este, Suscsák Máté közelről nem hibázott. A kiegyenlített játékrészt nem tudta kapott gól nélkül kihúzni az Újpest, Maneca szintén közelről lőtt a kapuba.

Aztán a finálé második mérkőzésén mesterhármast szerző Maneca ismét betalált, a 24. percben a léc alá bombázott, így már a nyírségieknél volt az előny. Később Bálint Andor a lécet találta el, így nem került még nagyobb hátrányba a fővárosi együttes. Aztán a vendégeknek is szerencséjük volt, Kártik Zsombor lövésénél a labda kifelé pattant a jobb kapufáról. A Nyíregyháza sem tudta megőrizni az előnyét, Thiago ugyanis távolról a jobb alsóba lőtt.

Egyre jobban fáradtak a vendégek, és ezt kihasználta az Újpest. Mindössze 56 másodperccel a találkozó vége előtt Suscsák Máté kapura fordult, lőtt, Alasztics Marcell lábáról pedig bepattant a labda. Kitámadott a Nyíregyháza, ám egyenlítenie nem sikerült, sőt, az utolsó percben Czerman Márk a saját kapuja elől az üres kapuba tekert, ezzel eldöntve a mérkőzést.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc negyedik felvonását hétfőn 20 órától rendezik a nyíregyházi Continental Arénában. 4–2

FÉRFI FUTSAL NB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

Újpest FC–Á Stúdió Futsal Nyíregyháza 4–2 (1–1)

Gólszerző: Suscsák (14., 39.), Thiago (36.), Czerman (40.), ill. Maneca (19., 24.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 az Újpest javára