NBA: hatalmasat hajrázott a Cleveland, végül el is vette a Detroit pályaelőnyét

2026.05.14. 07:45
James Harden (jobbra) 30 ponttal, nyolc lepattanóval, hat assziszttal és három blokkolással vezette a clevelandi csapatot (Fotó: Getty Images)
A Cleveland Cavaliers hosszabbítást követően 117–113-ra győzött a Detroit Pistons vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) rájátszásának magyar idő szerint csütörtök hajnali mérkőzésén, és összesítésben átvette a vezetést a Keleti főcsoport döntőjébe jutásért zajló párharcban.

A Cleveland mind az öt idegenbeli mérkőzését elvesztette eddig az idei rájátszásban – háromszor Torontóban, kétszer Detroitban kapott ki –, és sokáig úgy tűnt, ezúttal sem sikerül megtörni az átkot. Az első félidőben előfordult, hogy a Pistons 15 ponttal is megugrott (47–32), és bár a Cavs felzárkózott, a végső dudaszóhoz közeledve megint tekintélyes hazai előnyt mutatott a tábla (103–94).

De volt visszaút! A negyedik meccs clevelandi hőse, Donovan Mitchell addig halványabban játszott – az első félidőtől fájlalta a bokáját –, de 2:36 perccel a vége előtt behajított egy duplát, amivel nagy felzárkózás kezdődött: miközben a hazai dobások célt tévesztettek, Evan Mobley zsákolt, triplát dobott, majd 45 másodperccel a vége előtt bedobott két büntetőt, és máris hosszabbításra álltak a felek (103–103)!

A ráadásra is kitartott a Cavs lendülete, Jarrett Allen zsákolással nyitott, Mitchell is beindult (három mezőnykosár egymás után). A Pistons ötpercnyi pontszünet után ébredt, próbált kapaszkodni, Cade Cunningham kosarával feléledt a remény 25 másodperccel a vége előtt (111–113), ám a remek napot kifogó James Harden válaszul bedobott egy büntetőt, a kihagyott másodikból pattanót szedett, majd még egyszer betalált a vonalról, és végül Mobley tette ki a pontot a történet végére, ugyancsak a vonalról.

Hardennek ez volt a pontokban leggazdagabb meccse az idei playoffban (30), Mitchell 21-gyel zárt, a hat triplát beszóró Max Strus 20, Mobley 19, Allen 16 pontig jutott, a kilenc asszisztot osztó Cade Cunningham 39 ponttal vezette a hazai lőlapot a sérült Duncan Robinsont helyettesítő Daniss Jenkins (19) és a nagyon gyenge mezőnyszázalékkal dobó Tobias Harris (13) előtt.

A párharc hatodik mérkőzése Clevelandben lesz pénteken; ha a Cavs sorozatban negyedszer is győz, készülhet a New York Knicks elleni főcsoportdöntőre – eközben a Pistons számára a hazai pályás hetedik meccs kiharcolása lesz a feladat.

NBA, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers 113–117, h. u.
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2 a Cleveland javára

Amerikai sportok
2026.04.19. 12:07

NBA-RÁJÁTSZÁS, 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Tizenhat csapat vágott neki a bajnoki címért zajló mintegy két hónapos playoffnak.

 

 

