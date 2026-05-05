NBA: Edwards váratlanul visszatért, a Minnesota el is kapta idegenben a San Antoniót

SPURS–WOLVES 102–104. Egy hetet rápihenhetett a San Antonio erre a párbajra, de a jelek szerint a kezek kissé berozsdásodtak, és persze a minnesotai védelem – amely az alapszakaszban is meg-megkínozta a texasiakat – hatékony munkát végzett. Kulcsfontosságú volt, hogy a térdsérüléssel kezelt Anthony Edwards a jóslatok ellenére vállalta a játékot a vendégeknél. Nem kezdett, de gyorsan pályára került, és amikor behintette első tripláját, oda is kiabált a Spurs padjára: „Visszatértem! Visszatértem!” Szoros, fordulatos volt a csata mindvégig, és a vendégek a legjobbkor, a negyedik negyedben ugrottak meg (88–97), onnan a San Antonió-iak már nem tudták megfordítani az állást. Julius Randle 21 pontot szerzett a vendégeknél, a 25 percet játszó Edwards 18-ig jutott, a Spursben Dylan Harper 18-cal vezette a lőlapot Stephon Castle (17) és Julian Champagnie (17) előtt.

Victor Wembanyama pontjai fájóan hiányoztak a Spursnek (5/17 a dupláinak mutatója, mellette nyolc sikertelen triplakísérlet), de a francia klasszis védekezésben odatette magát: 11 pontja mellett 15 lepattanót (13-at a saját palánk alatt) és 12 dobásblokkolást jegyzett – 22 évesen és 120 naposan ő a legfiatalabb kosaras az 1973–1974-es idény óta, aki a rájátszásban úgy ért el tripla duplát, hogy az egyik tétel blokkokból jött össze. Olyanra pedig még senki sem volt képes az NBA-playoffban, hogy miközben pontszámban és dobásblokkolásban 10 fölé jutott, szedett legalább 15 lepattanót is.

WEMBY (22y, 120d): Youngest player in NBA history with a triple-double including blocks in a postseason game since '73–74 👀



👽 11 PTS

👽 15 REB (postseason career-high)

👽 12 BLK (NBA postseason record)



KNICKS–SIXERS 137–98. Ehhez képest a keleti parton elmaradtak az izgalmak, a New York nagyon simán megverte a Boston elleni hetedik meccs fáradtságát még érző Philadelphiát. Jalen Brunson a 35 pontjából 27-et a tekintélyt parancsoló első félidőben szerzett, a csupán egy mezőnydobást elhibázó OG Anunoby 18 ponttal zárt, Karl-Anthony Towns és Mikal Bridges fejenként 17-tel, odaát Paul George volt a legjobb 17-tel, Joel Embiid 14-nél, Tyrese Maxey 13-nál akadt el.

Egy kis ligatörténelem ezen a meccsen is íródott: az előző kör finisében az Atlantát oktató Knicks lett az első csapat az NBA-ben, amely egymást követő három mérkőzést legalább 25 ponttal nyert meg a rájátszásban.

NEW YORK KNICKS: First team in NBA history to win 3 straight postseason games by 25+ PTS 🤯



4/28 vs. ATL: 29-PT W

4/30 vs. ATL: 51-PT W

5/4 vs. PHI: 39-PT W



NBA, RÁJÁTSZÁS

FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK, 1. MÉRKŐZÉSEK

KELET

New York Knicks–Philadelphia 76ers 137–98

NYUGAT

San Antonio Spurs–Minnesota Timberwolves 102–104