NBA: Edwards váratlanul visszatért, a Minnesota el is kapta idegenben a San Antoniót

2026.05.05. 07:48
Amikor kellett, Anthony Edwards megtalálta a kiutat a Spurs-védelem csapdájából (Fotó: Getty Images)
A Minnesota Timberwolves idegenben 104–102-re győzött a San Antonio Spurs ellen az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) magyar idő szerint kedd hajnali programjában, és elhappolta a pályaelőnyt riválisától kettejük főcsoport-elődöntőjében. Keleten a New York Knicks fölényes diadallal (137–98) nyitott a Philadelphia 76ers ellen.

SPURS–WOLVES 102–104. Egy hetet rápihenhetett a San Antonio erre a párbajra, de a jelek szerint a kezek kissé berozsdásodtak, és persze a minnesotai védelem – amely az alapszakaszban is meg-megkínozta a texasiakat – hatékony munkát végzett. Kulcsfontosságú volt, hogy a térdsérüléssel kezelt Anthony Edwards a jóslatok ellenére vállalta a játékot a vendégeknél. Nem kezdett, de gyorsan pályára került, és amikor behintette első tripláját, oda is kiabált a Spurs padjára: „Visszatértem! Visszatértem!” Szoros, fordulatos volt a csata mindvégig, és a vendégek a legjobbkor, a negyedik negyedben ugrottak meg (88–97), onnan a San Antonió-iak már nem tudták megfordítani az állást. Julius Randle 21 pontot szerzett a vendégeknél, a 25 percet játszó Edwards 18-ig jutott, a Spursben Dylan Harper 18-cal vezette a lőlapot Stephon Castle (17) és Julian Champagnie (17) előtt. 

Victor Wembanyama pontjai fájóan hiányoztak a Spursnek (5/17 a dupláinak mutatója, mellette nyolc sikertelen triplakísérlet), de a francia klasszis védekezésben odatette magát: 11 pontja mellett 15 lepattanót (13-at a saját palánk alatt) és 12 dobásblokkolást jegyzett – 22 évesen és 120 naposan ő a legfiatalabb kosaras az 1973–1974-es idény óta, aki a rájátszásban úgy ért el tripla duplát, hogy az egyik tétel blokkokból jött össze. Olyanra pedig még senki sem volt képes az NBA-playoffban, hogy miközben pontszámban és dobásblokkolásban 10 fölé jutott, szedett legalább 15 lepattanót is.

KNICKS–SIXERS 137–98. Ehhez képest a keleti parton elmaradtak az izgalmak, a New York nagyon simán megverte a Boston elleni hetedik meccs fáradtságát még érző Philadelphiát. Jalen Brunson a 35 pontjából 27-et a tekintélyt parancsoló első félidőben szerzett, a csupán egy mezőnydobást elhibázó OG Anunoby 18 ponttal zárt, Karl-Anthony Towns és Mikal Bridges fejenként 17-tel, odaát Paul George volt a legjobb 17-tel, Joel Embiid 14-nél, Tyrese Maxey 13-nál akadt el.

Egy kis ligatörténelem ezen a meccsen is íródott: az előző kör finisében az Atlantát oktató Knicks lett az első csapat az NBA-ben, amely egymást követő három mérkőzést legalább 25 ponttal nyert meg a rájátszásban.

NBA, RÁJÁTSZÁS
FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK, 1. MÉRKŐZÉSEK
KELET
New York Knicks–Philadelphia 76ers 137–98
NYUGAT
San Antonio Spurs–Minnesota Timberwolves 102–104

2026.04.19. 12:07

