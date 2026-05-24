Clevelandben is nyert, egy lépésre a döntőtől a New York Knicks – videó
A sorozat első clevelandi mérkőzésére kilátogatott az NFL-ben játszó Travis Kelce és párja, Taylor Swift, de ez sem hozott áttörést a Cavsnek. Ezúttal is erősen kezdett a Knicks, már az első negyedben tízpontos különbség alakult ki a két csapat között. A második negyedben 48–48-nál és 50–50-nél is egyenlő volt az állás, de a nagyszünet után ismét visszaállt a két számjegyű különbség a New York javára. A végjátékban ahelyett, hogy zárkózott volna a Cleveland, 17 pontra is elnyúltak a vendégek, s 13 ponttal nyertek,így egy lépésre kerültek ahhoz, hogy 1999 után ismét döntőbe jussanak.
A New York lett az NBA történelmének hetedik csapata, amelyik sorozatban tíz győzelemig jutott a rájátszásban. Legutóbb a 2024-es bajnok Bostonnak sikerült hasonló. A Knicks – egy kivétellel – mindegyik győzelmét két számjegyű különbséggel nyerte meg, átlagosan 22.5 ponttal. „Most csak a feladatra kell koncentrálnunk. A mérkőzés véget ért, és sikerült megtalálnunk a győzelemhez vezető utat. A negyedik meccsen is csúcsformában kell teljesítenünk” – nyilatkozta Karl-Anthony Towns, aki 13 pontot, 8 lepattanót és 7 gólpasszt jegyzett.
A vendégek legjobbja a 30 pontig jutó Jalen Brunson volt, Mikal Bridges 22, OG Anunoby 21 pontot szerzett. A Knicks 55.8 százalékos mezőnyhatékonysággal dobott, a büntetővonalról pedig 27 dobásból 24 ment be.
A Cavs 41 triplakísérletéből 12 talált be, míg a 19 büntetőből 12-t dobtak be a hazaiak. A Cleveland legjobb ponttermelője Evan Mobley volt 24-gyel, Donovan Mitchell 23, James Harden pedig 19 pontot tett be a közösbe.
NBA, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
Cleveland Cavaliers–New York Knicks 108–121 (27–37, 27–23, 28–31, 26–30)
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–0 a New York javára