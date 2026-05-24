Nemzeti Sportrádió

Clevelandben is nyert, egy lépésre a döntőtől a New York Knicks – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.05.24. 08:30
null
A harmadik meccset is behúzta a New York (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Jalen Brunson Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell NBA-rájátszás New York Knicks
A New York Knicks 121–108-ra megnyerte az első clevelandi mérkőzést az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA), így egy győzelemre került ahhoz, hogy 1999 után újra nagydöntőt játsszon.

 A sorozat első clevelandi mérkőzésére kilátogatott az NFL-ben játszó Travis Kelce és párja, Taylor Swift, de ez sem hozott áttörést a Cavsnek. Ezúttal is erősen kezdett a Knicks, már az első negyedben tízpontos különbség alakult ki a két csapat között. A második negyedben 48–48-nál és 50–50-nél is egyenlő volt az állás, de a nagyszünet után ismét visszaállt a két számjegyű különbség a New York javára. A végjátékban ahelyett, hogy zárkózott volna a Cleveland, 17 pontra is elnyúltak a vendégek, s 13 ponttal nyertek,így egy lépésre kerültek ahhoz, hogy 1999 után ismét döntőbe jussanak.

A New York lett az NBA történelmének hetedik csapata, amelyik sorozatban tíz győzelemig jutott a rájátszásban. Legutóbb a 2024-es bajnok Bostonnak sikerült hasonló. A Knicks – egy kivétellel – mindegyik győzelmét két számjegyű különbséggel nyerte meg, átlagosan 22.5 ponttal. „Most csak a feladatra kell koncentrálnunk. A mérkőzés véget ért, és sikerült megtalálnunk a győzelemhez vezető utat. A negyedik meccsen is csúcsformában kell teljesítenünk” – nyilatkozta Karl-Anthony Towns, aki 13 pontot, 8 lepattanót és 7 gólpasszt jegyzett.

A vendégek legjobbja a 30 pontig jutó Jalen Brunson volt, Mikal Bridges 22, OG Anunoby 21 pontot szerzett. A Knicks 55.8 százalékos mezőnyhatékonysággal dobott, a büntetővonalról pedig 27 dobásból 24 ment be.

A Cavs 41 triplakísérletéből 12 talált be, míg a 19 büntetőből 12-t dobtak be a hazaiak. A Cleveland legjobb ponttermelője Evan Mobley volt 24-gyel, Donovan Mitchell 23, James Harden pedig 19 pontot tett be a közösbe.
 

NBA, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
Cleveland Cavaliers–New York Knicks 108–121 (27–37, 27–23, 28–31, 26–30)
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–0 a New York javára

Amerikai sportok
2026.04.19. 12:07

NBA-RÁJÁTSZÁS, 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Tizenhat csapat vágott neki a bajnoki címért zajló mintegy két hónapos playoffnak.

 

NBA Jalen Brunson Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell NBA-rájátszás New York Knicks
Legfrissebb hírek

NBA: öt csapatból áll össze a legjobban védekezők idei álomötöse

Amerikai sportok
20 órája

NBA: extra segítség jött a padról, az Oklahoma idegenben megverte a Spurst

Amerikai sportok
Tegnap, 7:20

NBA: elsöprő roham a harmadik negyedben, a Knicks másodszor is nyert a Cavs ellen

Amerikai sportok
2026.05.22. 06:46

A 30 pontos Shai Gilgeous-Alexander vezérletével egyenlített az OKC – videó

Amerikai sportok
2026.05.21. 08:48

NBA: a Knicks nagyot fordítva hosszabbításban nyerte meg a Keleti főcsoport döntőjének első meccsét

Amerikai sportok
2026.05.20. 07:27

NBA-legek: Wembanyama könyököse is belefért a Spursnek; hatalmas lendületben a Knicks

Amerikai sportok
2026.05.19. 13:44

NBA: Wembanyama fantasztikusan játszott, bajnokveréssel indított a Spurs

Amerikai sportok
2026.05.19. 06:49

NBA: ismét Shai Gilgeous-Alexander az alapszakasz MVP-je

Amerikai sportok
2026.05.18. 09:09
Ezek is érdekelhetik