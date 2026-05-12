A Lakerst söpörve főcsoportdöntős az OKC; hazai pályán egyenlített a Cavs

LAKERS–THUNDER 110–115. Az életben maradásért játszott a Los Angeles. A Lakers a második negyed elején tízpontos hátrányba került, ez felment 12 pontra a harmadik negyedre. 54–66-os állásról viszont egyenlített a Lakers, sőt át is vette a vezetést. 32.8 másodperccel a mérkőzés vége előtt Chet Holmgren kosarának köszönhetően ismét az OKC-nél volt az előny, és néhány büntetővel le is zárta a meccset és ezzel együtt a párharcot.

LeBron James 23 pontos, 14 lepattanós dupla duplát ért el, Hacsimura Rui 25 pontot (ebből kilencet a negyedik negyedben), Austin Reaves pedig 27 pontot szerzett. Utóbbi nyolc másodperccel a vége előtt elhibázott egy triplát az egyenlítésért. Az OKC a mostani idényben 8–0-ra verte meg a Lakerst, de ez volt a legszorosabb. A címvédő az idei rájátszásban most először került hátrányba a negyedik negyedben. Ajay Mitchell az utolsó negyedben tíz, összesen PO-karrierrekordot jelentő 28 pontot szerzett, míg Shai Gilgeous-Alexander 35 pontig jutott (15-ből 12 sikeres büntető).

OKC WINS THE SERIES, 4-0 👏



⛈️ Chet records 24 PTS and 12 REB in Game 1

⛈️ SGA/Mitchell/Chet all score 20+ PTS in Game 2

⛈️ Mitchell scores 24 PTS in Game 3

⛈️ SGA (35 PTS) and Mitchell (28 PTS) lead the way in Game 4



AJAY MITCHELL HAD A CAREER NIGHT IN GAME 4!



⛈️ 28 PTS (career-high in a postseason game)

⛈️ 4 AST

⛈️ 4 STL (career-high in a postseason game)



The Thunder secure their 2nd consecutive 4-0 series win and advance to the Western Conference Finals for the 2nd straight season 🔥 — NBA (@NBA) May 12, 2026

A Thunder továbbra is veretlen a rájátszásban, a legutóbbi 16 idényből hatodszor jut be a konferencia döntőjébe. A címvédő ráadásul legalább a hét hátralévő részében pihenhet. Az Oklahoma City az NBA 11. csapata, amely 8–0-val rajtol a rájátszásban. A konferenciadöntőben a San Antonio és a Minnesota párharc győztesével találkozik, a széria ötödik meccsét magyar idő szerint szerda hajnalban rendezik.

CAVS–PISTONS 112–103. Továbbra is veretlen hazai pályán a Cleveland. Az első két meccset behúzó Detroit még 56–51-re vezetett a második félidő elején. Ezt követően viszont 24–0-s futást hoztak a hazaiak. Innentől kezdve már viszonylag stabilan őrizte előnyét a Cavs, a Pistons csak az utolsó percben tudott tíz pontnál közelebb férkőzni.

Donovan Mitchell 43 ponttal zárt, ebből 15-öt a 24–0-s roham alatt szerzett, amely során a vendégek hat percen át nem találtak a gyűrűbe, ellenben a Cavs 12 mezőnykísérletéből tíz bement. Ez volt a Cleveland leghosszabb pontsorozata egy rájátszásbeli mérkőzésen azóta, hogy 1997–1998-ban elkezdték vezetni a részletes statisztikákat. A korábbi csúcs 19 pont volt egy keleti elődöntőbeli mérkőzésen a Boston ellen. Mitchell 39 pontot szerzett a második félidőben, amivel beállította a rekordot a rájátszást tekintve. Mitchell 27,6 másodperccel a vége előtt egy büntetődobással beérte Eric „Sleepy” Floyd rekordját. Esélye volt megdönteni a 1987-ben a Los Angeles Lakers ellen felállított csúcsot, de elhibázta a második büntetődobását.

James Harden a 184. meccsét játszotta a rájátszásban, ezzel az örökranglista 15. helyére lépett elő. Harden karrierje 40. dupla dupláját érte el a rájátszásban, 24 pontot és 11 gólpasszt adott a közösbe, míg Evan Mobley 17 pontot szórt. A vendégeknél Caris LeVert 24, Cade Cunningham 19 pontot dobott.



SPIDA SCORED 39 OF HIS 43 POINTS IN THE 2ND HALF 🤯



IT'S THE MOST POINTS IN ANY HALF IN A POSTSEASON GAME IN THE PLAY-BY-PLAY ERA!



CAVS WIN GAME 4 TO EVEN THE SERIES AT 2-2 IN THE EAST SEMIS 🍿 — NBA (@NBA) May 12, 2026

NBA

RÁJÁTSZÁS, 2. KÖR

KELETI FŐCSOPORT

Cleveland Cavaliers (4.)–Detroit Pistons (1.) 112–103

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–2

NYUGATI FŐCSOPORT

Los Angeles Lakers (4.)–Oklahoma City Thunder (1.) 110–115

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 4–0 a Thunder javára