Életben maradt a Pistons, Austin Reaves visszatért a Lakersbe

A Detroit Pistons továbbra is hátrányban van, de az ötödik fordulóban való kiesést sikerült elkerülnie: a 45 pontot szóró Cade Cunningham vezérletével legyőzte az Orlando Magicet.

A félidőben még vezetett a Toronto Raptors a Cleveland Cavaliers vendégeként, a Brandon Ingramet sérülés miatt menet közben elveszítő ontarióiak azonban végül elbuktak a meccs második felében jobban teljesítő ohióiak ellen.

Luka Doncic és Kevin Durant nélkül csapott össze a Los Angeles Lakers és a Houston Rockets. Austin Reaves azonban visszatért és 22 ponttal segítette együttesét, de gyenge dobóformája miatt nem tudta sikerre vezetni a Lakerst. A Houston kemény védekezéssel és kontrollált játékkal végig előnyben maradt, és bár a hazaiak a végén felzárkóztak, a kulcsdobásokat elhibázták, így a Rockets megszerezte a győzelmet.

KOSÁRLABDA

NBA, RÁJÁTSZÁS

NYOLCADDÖNTŐ, 5. FORDULÓ

Detroit Pistons–Orlando Magic 116–109

A párharc állása: 3–2-re vezet az Orlando.

Cleveland Cavaliers–Toronto Raptors 125–120

A párharc állása: 3–2-re vezet a Cleveland.

Los Angeles Lakers–Houston Rockets 93–99

A párharc állása: 3–2-re vezet a Los Angeles.