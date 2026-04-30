Életben maradt a Pistons, Austin Reaves visszatért a Lakersbe

2026.04.30. 09:51
A Detroit Pistons az Orlando Magicet, a Cleveland Cavaliers a Toronto Raptorst, a Houston Rockets pedig a Los Angeles Lakerst verte meg az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) nyolcaddöntőjének 5. játéknapján.

A Detroit Pistons továbbra is hátrányban van, de az ötödik fordulóban való kiesést sikerült elkerülnie: a 45 pontot szóró Cade Cunningham vezérletével legyőzte az Orlando Magicet.

A félidőben még vezetett a Toronto Raptors a Cleveland Cavaliers vendégeként, a Brandon Ingramet sérülés miatt menet közben elveszítő ontarióiak azonban végül elbuktak a meccs második felében jobban teljesítő ohióiak ellen.

Luka Doncic és Kevin Durant nélkül csapott össze a Los Angeles Lakers és a Houston Rockets. Austin Reaves azonban visszatért és 22 ponttal segítette együttesét, de gyenge dobóformája miatt nem tudta sikerre vezetni a Lakerst. A Houston kemény védekezéssel és kontrollált játékkal végig előnyben maradt, és bár a hazaiak a végén felzárkóztak, a kulcsdobásokat elhibázták, így a Rockets megszerezte a győzelmet.

KOSÁRLABDA
NBA, RÁJÁTSZÁS
NYOLCADDÖNTŐ, 5. FORDULÓ
Detroit Pistons–Orlando Magic 116–109
A párharc állása: 3–2-re vezet az Orlando.
Cleveland Cavaliers–Toronto Raptors 125–120
A párharc állása: 3–2-re vezet a Cleveland.
Los Angeles Lakers–Houston Rockets 93–99
A párharc állása: 3–2-re vezet a Los Angeles.

 

