NBA: drámai hajrá New Yorkban és Denverben, a Knicks és a Nuggets elvesztette a pályaelőnyt

KNICKS–HAWKS 106–107. „Ezt a meccset meg kellett volna nyernünk” – összegzett Josh Hart, aki 15 ponttal és 13 lepattanóval zárt a New York-iaknál, és bizony igaza van. A Knicks sokáig kézben tartotta az eseményeket, a második félidőben szinte végig vezetett, három negyed után például 12 ponttal. A statisztikusok később előbányászták, hogy a támadóidő bevezetése (1954) óta a Knicks 41-szer fordult rá ekkora vagy nagyobb előnnyel az utolsó játékrészre rájátszásbeli mérkőzésen, és eddig csupán egyszer nem nyert – az 1994-es keleti döntő ötödik meccsén, amelynek negyedik negyedében az indianai Reggie Miller 25 pontot hintett… Ezúttal az atlantai CJ McCollum alakította a hajrá főszerepét: fontos kosarakkal segítette a visszakapaszkodást, az ő duplájával fordított a Hawks két perccel a végső dudaszót megelőzően (100–101), és bár 5.6 másodperccel a vége előtt elrontott két büntetőt, szerencséje volt – az ellentámadást Mikal Bridges nem tudta ponttal befejezni. McCollum 32, Jonathan Kuminga 19, a tíz másodperccel a zárás előtt kulcsfontosságú kosarat dobó Jalen Johnson 17 ponttal zárt a vendégeknél, Jalen Brunson 29, Karl-Anthony Towns 18 ponttal finiselt a pályalőnyt elvesztő Knicksben.

CAVS–RAPTORS 115–105. A torontóiak sokat javultak a gyorsindításból szerzett pontokat tekintve (az idénymélypontot jelentő szombati három után ezúttal 16), viszont 22-szer eladták a labdát (szezoncsúcs), ami 22 clevelandi ponthoz vezetett. Az összpontosításbeli kihagyások árát pedig meg kellett fizetni: a Cavs, ha nem is verte agyon ellenfelét, végig vezetve nyerte meg a mérkőzést. Ez volt a papírforma, a clevelandiek 2016 óta sorozatban tizenkettedszer verték meg a Raptorst a rájátszásban, amivel beállították a Lakersszel közösen tartott ligacsúcsot (a Cavs korábban a Detroittal és az Atlantával bánt el tucatnyiszor a playoffban megszakítás nélkül, a Los Angeles-iek a Seattle-vel a nyolcvanas években). Donovan Mitchell 30, James Harden 28, Evan Mobley 25 pontot szerzett a hazaiaknál – a Cavaliers történetében negyedszer fordult elő, hogy egy rájátszásbeli meccsen a csapat három játékosa is elérte a 25 pontot –, a torontói lőlapot Scottie Barnes (26) és RJ Barrett (22) vezette.

Mitchell: 30 PTS, 7 REB, 5 AST, 4 3PM

Harden: 28 PTS, 5 REB, 5 STL, 3 3PM

Mobley: 25 PTS, 8 REB



NUGGETS–WOLVES 114–119. A denveriek a második negyedben 19 ponttal vezettek, de ez az előny még abban a játékrészben elolvadt, és onnantól fordulatos, szoros csata bontakozott ki. Jobbára továbbra is a hazaiak jártak előrébb, aztán négy és fél perccel a vége előtt a Wolves átvette a vezetést (107–108), és izgalmas hajrában meg is nyerte a meccset. Anthony Edwards 30, Julius Randle 24 ponttal zárt a vendégeknél, a Nuggetsben Jamal Murray 30 pontot, Nikola Jokics 24 pontot és 15 lepattanót szállított. Részletek később…

NBA, RÁJÁTSZÁS

1. KÖR, 2. MÉRKŐZÉSEK

KELETI FŐCSOPORT

Cleveland Cavaliers–Toronto Raptors 115–105

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0

New York Knicks–Atlanta Hawks 106–107

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

NYUGATI FŐCSOPORT

Denver Nuggets–Minnesota Timberwolves 114–119

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1