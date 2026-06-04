Felkészülés: Gyökeres betalált, döntetlennel hangoltak a vb-re a svédek

Svédország a 10. percben hátrányba került a görög válogatott ellen, de a fordulást követően Viktor Gyökeres egyenlített, majd fordítottak is a hazaiak. A görögöknek erre a ráadás végén volt válaszuk, így 2–2 lett a végeredmény. A svédek Tunéziával, Hollandiával és Japánnal találkoznak a vb csoportkörében.

A nem világbajnoki résztvevő országok meccsein Szlovénia ikszelt Ciprussal, Észak-Írország pedig felülmúlta Guineát.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Szlovénia–Ciprus 1–1 (Drkusic 65., ill. Cionisz 7.)

Kiállítva: Andreu (61., Ciprus)

Észak-Írország–Guinea 1–0 (Atcheson 9.)

Kiállítva: Atcheson (72.)

Svédország–Görögország 2–2 (Gyökeres 53., Nilsson 69., ill. Cimikasz 10., Maszurasz 90+5.)

Később

21.00: Spanyolország–Irak

21.10: Franciaország–Elefántcsontpart (Tv: Spíler1)