Felkészülés: Gyökeres betalált, döntetlennel hangoltak a vb-re a svédek
Svédország a 10. percben hátrányba került a görög válogatott ellen, de a fordulást követően Viktor Gyökeres egyenlített, majd fordítottak is a hazaiak. A görögöknek erre a ráadás végén volt válaszuk, így 2–2 lett a végeredmény. A svédek Tunéziával, Hollandiával és Japánnal találkoznak a vb csoportkörében.
A nem világbajnoki résztvevő országok meccsein Szlovénia ikszelt Ciprussal, Észak-Írország pedig felülmúlta Guineát.
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Szlovénia–Ciprus 1–1 (Drkusic 65., ill. Cionisz 7.)
Kiállítva: Andreu (61., Ciprus)
Észak-Írország–Guinea 1–0 (Atcheson 9.)
Kiállítva: Atcheson (72.)
Svédország–Görögország 2–2 (Gyökeres 53., Nilsson 69., ill. Cimikasz 10., Maszurasz 90+5.)
Később
21.00: Spanyolország–Irak
21.10: Franciaország–Elefántcsontpart (Tv: Spíler1)