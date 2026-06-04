Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: Gyökeres betalált, döntetlennel hangoltak a vb-re a svédek

R. D. P.R. D. P.
2026.06.04. 21:38
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Viktor Gyökeres szerzett vezetést csapatának (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 svéd labdarúgó-válogatott felkészülés
A svéd labdarúgó-válogatott döntetlent játszott Görögországgal a világbajnokságot megelőző felkészülési mérkőzésén csütörtökön.

Svédország a 10. percben hátrányba került a görög válogatott ellen, de a fordulást követően Viktor Gyökeres egyenlített, majd fordítottak is a hazaiak. A görögöknek erre a ráadás végén volt válaszuk, így 2–2 lett a végeredmény. A svédek Tunéziával, Hollandiával és Japánnal találkoznak a vb csoportkörében.

A nem világbajnoki résztvevő országok meccsein Szlovénia ikszelt Ciprussal, Észak-Írország pedig felülmúlta Guineát.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Szlovénia–Ciprus 1–1 (Drkusic 65., ill. Cionisz 7.)
Kiállítva: Andreu (61., Ciprus)
Észak-Írország–Guinea 1–0 (Atcheson 9.)
Kiállítva: Atcheson (72.)
Svédország–Görögország 2–2 (Gyökeres 53., Nilsson 69., ill. Cimikasz 10., Maszurasz 90+5.)
Később
21.00: Spanyolország–Irak
21.10: Franciaország–Elefántcsontpart (Tv: Spíler1)

 

foci vb 2026 svéd labdarúgó-válogatott felkészülés
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