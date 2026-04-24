Ismét egy ponttal verte meg a New Yorkot az Atlanta; a Wolves dominált a Denver elleni harmadik meccsen – videó

RAPTORS–CAVALIERS 126–104. Clevelandben előbb 13, majd tíz ponttal nyert a Cavaliers, de a Raptors hazai pályán elhozta az első mérkőzést. Az első félidőben is többnyire a Toronto volt előnyben, a nagy szünetben 54–54-es döntetlennel álltak a csapatok. Az utolsó negyed elején Jamison Battle ziccerével előnybe kerültek a vendégek (84–85), a játékrészt viszont egy 42–19-es rohammal zárta a Toronto, ezzel szépített a párharcban. A Cavs sorozatban 12 rájátszásmeccset nyert meg a Raptors ellen, a 2016-ban indult sorozat most véget ért.

A hazaiaknál Scottie Barnes és RJ Barrett is karrierrekordot jelentő 33 pontot jegyzett, előbbi 11 asszisztot is hozzátett, míg Collin Murray-Boyles 22 pontot szerzett. A Barnes, Barrett duó az első a Raptors történelmében, amelynek mindkét tagja elér legalább 30 pontot, öt lepattanót és öt asszisztot egy rájátszásmérkőzésen. A vendégeknél senki se érte el a húsz pontot, James Harden 18 pontig jutott.

They are the first duo in @Raptors history to each record 30+ PTS, 5+ REB and 5+ AST in a postseason game!



CLE (2-1) TOR Game 4: Sunday, 1:00pm/et, ESPN

HAWKS–KNICKS 109–108. Az első New York-i győzelem után őrült végjáték végeztével egy ponttal nyerte a második meccset az Atlanta. A harmadik meccs leutánozta a másodikat, ismét szoros volt a mérkőzés vége, és ezúttal is egy ponttal a Hawks került ki győztesen. A hazaiak szinte végig vezettek a meccsen, az első félidőben 18 pont is volt a csapatok között. Bő egy perc volt hátra, amikor Jalen Brunson faulttal együtt szerzett kosarat, a büntetővel együtt három pontra lépett el a Knicks. A Hawks előbb Jalen Johson ziccerével zárkózott, majd 13 másodperccel a vége előtt CJ McCollum révén átvette a vezetést. Hiába volt elég idő, a Knicks nem jutott el dobásig, így a Hawks nyert Atlantában és vezet a párharcban.

A meccs két legjobb pontszerzőjét is a vendégek adták, OG Anunoby 29 ponttal zárt, Brunson pedig 26 pontot tett be a közösbe, továbbá Karl-Anthony Towns 21 pontos, 17 lepttanós dupla duplát ért el és a mérkőzés legjobbjának számító 22-es pluszmínusz mutatóval zárt. A hazaiaknál hárman is húsz pont fölé jutottak, Jonathan Kuminga 21, McCollum 23, Johnson pedig 24 pontig jutott.

G4: Sat, 6pm/et, NBC and Peacock

Game 4: Saturday, 6:00pm/et, NBC and Peacock

TIMBERWOLVES–NUGGETS 113–96. A második mérkőzés után Jaden McDaniels a saját védekezésüket méltatta, míg odaszúrt a denveri játékosok védőmunkája kapcsán. A Timberwolvesra nem ütött vissza a túlzott magabiztosság, a párharc első minnesotai mérkőzésén száz pont alatt maradt a Nuggets. A Minnesota remekül kezdett, az első negyedben franchise rekordot jelentő 11 pontot engedett ellenfelének. Rudy Gobert ezúttal is remekül limitálta a háromszoros MVP Nikola Jokicsot, a szerbnek a 26 mezőnydobásából csak hét volt sikeres. Jamal Murray is árnyéka volt önmagának 17 kísérletéből csak öt talált be, a vendégek ezúttal is borzasztóak voltak a triplavonalon túlról, a szériát tekintve 109 kísérletből 33 volt pontos, ami 30 százalékos hatékonyságot jelent. A hazaiak már a félidőben 61–39-re vezettek, végül 17 ponttal húzták be a mérkőzést, és 2–1-re vezetik a párharcban.

A meccs legjobb pontszerzője így is Jokics volt, 27 pontos és 15 lepattanós dupla duplával zárt. Jaden McDaniels nagyon hatékonyan (13 kísérletből 9 sikeres) játszva szerzett 20 pontot és tíz lepattanót, míg Ayo Dosunmu a padról beszállva volt a Minnesota legjobbja 25 ponttal.

Ayo Dosunmu and Jaden McDaniels lead the way, @Timberwolves take a 2-1 series lead!@AyoDos_11: 25 PTS, 9 AST, 10-15 FGM@Jmcdaniels7: 20 PTS, 10 REB, 9-13 FGM



Game 4: Saturday, 8:30pm/et, ABC

NBA, RÁJÁTSZÁS

1. KÖR, 3. MÉRKŐZÉSEK

KELETI FŐCSOPORT

Toronto Raptors–Cleveland Cavaliers 126–104

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–2

Atlanta Hawks–New York Knicks 109–108

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1

NYUGATI FŐCSOPORT

Minnesota Timberwolves–Denver Nuggets 113–96

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1