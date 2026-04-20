Wembanyama rekorddal zárta élete első NBA-playoffmeccsét, az Orlando meglepte a Detroitot

PISTONS–MAGIC 101–112. A Detroit a Keleti főcsoport első kiemeltjeként vágott neki a rájátszásnak, de mintha nagyon is nyomta volna játékosai vállát az elődök által összepakolt nehéz batyu: a csapat 2008 óta képtelen hazai pályán playoffmeccset nyerni. Hiába volt itt az alkalom lezárni a 10 mérkőzést magába foglaló szomorú sorozatot, a csata rosszul indult, 18–5-re elhúzott a szervezetten, odaadóan védekező Orlando, és a vendégek lelkesedése sehogyan sem csökkent. A Pistons faragott a hátrányból, de fordítania nem sikerült, majd a második félidő elején megismétlődött a fagyás, a rámenősebb, a mezőnyből jobb százalékkal dobó, valamivel a palánkok alatt is hatékonyabb floridaiak újra elhúztak, és végül megnyerték a meccset. Paolo Banchero 23 ponttal és kilenc lepattanóval vezette a vendégeket, Franz Wagner 19 pontot szerzett (11-et az utolsó negyedben), Desmond Bane és Wendell Carter 17-17-et, Jalen Suggs 16-ot tett hozzá, a hazaiaknál kárba veszett Cade Cunningham 39 pontos playoffbeli karriercsúcsa. A Pistons immár 11 meccses hazai, playoffbeli vereségsorozatánál pillanatnyilag nincs hosszabb a ligában.

A gritty, all-out defensive effort from the Magic in a scrappy Game 1 win! 💪



Orlando takes a 1-0 series lead.



SPURS–BLAZERS 111–98. A texasiak hét év után játszhattak újra playoffmeccset, meg is telt szépen Frost Bank Center. Ott ültek a meghívottak között az „ikertornyok”, azaz Tim Duncan és David Robinson is, és a két korábbi világklasszis a várt remek előadásban gyönyörködhetett. Victor Wembanyama már az első félidőben 21 pontnál tartott, és a végén meg is döntötte a vonatkozó csapatcsúcsot: Duncan 1998-ban 32 pontot dobott karrierje első rájátszásbeli fellépésén, Wemby 35-tel tette emlékezetessé a bemutatkozását az NBA-playoff színpadán. A Spurs már az első negyedben elhúzott, tartotta-hizlalta előnyét, a playinből érkező Blazers triplákkal próbálta átlőni a hazai védőfalat, de nem mentek a távoli dobások (10/38). Wembanyama mögött Stephon Castle (17) és De'Aaron Fox (17) következett a hazai lőlapon, a vendégeknél Deni Avdija 30 ponttal és 10 lepattanóval, Scoot Henderson 18 ponttal zárt.

He sets the Spurs franchise record for MOST PTS in a playoff debut AND becomes the ONLY player in NBA history with at least 35 PTS & 5 3PM in a playoff debut!

David Robinson and Tim Duncan in the building for Game 1 in San Antonio!

CELTICS–SIXERS 123–91. A vendégek nem tudták megnehezíteni a második kiemelt dolgát, Nick Nurse edző egyenesen elfogadhatatlannak nevezte a produkciót. A bostoniak a nagyszünetben 18 ponttal vezettek, volt 35 pontos fórjuk is, és erőiket tartalékolva is fölényes sikerrel indították a párharcot. Jayson Tatum állítja, még mindig nincs túl a tavalyi Achillesín-szakadását követő hosszú rehabilitáción, de már az első félidőben 21 pontnál tartott így is – végül 25-tel, valamint 11 lepattanóval és hét assziszttal tolta meg a hazai szekeret –, Jaylen Brown 26 ponttal zárt. Joel Embiid még lábadozik vakbélműtétje után, távollétében Tyrese Maxey 21 ponttal volt a vendégek legjobbja, Paul George 17-ig, V. J. Edgecombe 13-ig jutott.

CELTICS WIN AT HOME!

THUNDER–SUNS 119–84. Az Oklahoma sorozatban harmadszor kezdte első kiemeltként a rájátszást, és ehhez méltó volt a belépője: bár az első öt pontot a vendégek szerezték, az első negyed végén, egy bravúros Jaylin Williams, Chet Holmgren összjátékot követően már 15-tel vezetett a címvédő (35–20). Shai Gilgeous-Alexander 5/18-as mezőnymutatóval, a negyedik negyedet már kiülve is eljutott 25 pontig (jól büntetőzött, 15/17), Jalen Williams 22, Holmgren 16 pontot szerzett, míg a mezőnyből gyengén dobó (34.9%), a hazaiak védekezésével szemben nehezen boldoguló phoenixieknél Devin Booker 23, Dillon Brooks 18 ponttal zárt.

OKC WAS LOCKING UP IN GAME 1 🔒



They take Game 1 behind a dominant, all-around defensive effort!



NBA, RÁJÁTSZÁS

1. KÖR, 1. MÉRKŐZÉSEK

Keleti főcsoport

Detroit Pistons (1.)–Orlando Magic (8.) 101–112

Boston Celtics (2.)–Philadelphia 76ers (7.) 123–91

Nyugati főcsoport

Oklahoma City Thunder (1.)–Phoenix Suns (8.) 119–84

San Antonio Spurs (2.)–Portland Trail Blazers (7.) 111–98

A párharcok az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.