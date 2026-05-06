Nemzeti Sportrádió

Az OKC a Lakers, a Detroit a Cavs ellen hozta könnyedén az első meccset

B. A. P.B. A. P.
2026.05.06. 08:37
null
LeBron James (jobbra) túldobta Shai Gilgeous-Alexandert, de ez is kevés volt a Lakers győzelméhez (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Los Angeles Lakers Cleveland Cavaliers NBA-rájátszás Detroit Pistons Oklahoma City Thunder
Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) magyar idő szerint szerda hajnali programjában a Detroit Pistons a Cleveland Cavaliers, míg a címvédő Oklahoma City Thunder a Los Angeles Lakerst verte a főcsoport-elődöntők első mérkőzésén, így mindkét győztes csapat megőrizte pályaelőnyét.

PISTONS–CABS 111–101. Az első fordulóban hetedik meccsen harcolta ki a továbbjutást a Detroit és a Cleveland is. A Pistonsnak eggyel több napja volt pihenni, és ezt kihasználva meg is nyerte az első meccset. A Cleveland már az első negyedben 16 ponttal elhúzott. A második félidőre már tíz ponton belülre feljött a Cavs, sőt a záró játékrészben 93–93-nál egyenlő volt az állás, de ekkor Jalen Duren három kosarával ismét ellépett a Pistons és már végül 111–101-re győzött.

A keleti első legjobbja Cade Cunningham volt, aki 23 ponttal vezette csapatát, míg Tobias Harris 20 pontot szórt, a Detroit védelme pedig 12 labdaszerzést és három blokkot szerzett.  A Clevelandben Donovan Mitchell (23) és James Harden (22) is húsz pont fölé jutott.

OKC–LAKERS 108–90. Továbbra is veretlen az idei rájátszásban az OKC. A címvédő az első körben söpörte a Sunst, most pedig a Lakers elleni első meccset is behúzta. A Thunder az első negyed végétől kezdve vezetett, az utolsó negyedre fordulva már kétszámjegyű volt a különbség. Az alapszakaszban a négy egymás elleni meccsükön átlagosan 29.3 ponttal nyert az OKC, ahhoz képest a hajnali 18 pontos hazai győzelemnek még akár örülhetne is a Lakers. Austin Reavesnek gyenge meccse volt, 16 mezőnykísérletéből csak három volt pontos, míg négy labdavesztése volt. A Luka Doncic nélküli Los Angelesben ezúttal is LeBron James volt a legjobb dobó 27 ponttal, míg Hachimura Rui 18 ponttal zárta a találkozót.

A hazaiaknál a 24 pontos, 12 lepattanós Chet Holmgern volt a legjobb, Shai Gilgeous-Alexander és Ajay Mitchell is 18 ponttal zárt. Az Oklahoma City 17 labdaszerzést harcolt ki és 42 százalékos hatékonyságon tartotta a Lakerst.

NBA, RÁJÁTSZÁS
FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK, 1. MÉRKŐZÉSEK
KELET
Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers 111–101
NYUGAT
Oklahoma City Thunder–Los Angeles Lakers 108–90

Amerikai sportok
2026.04.19. 12:07

NBA-RÁJÁTSZÁS, 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Tizenhat csapat vágott neki a bajnoki címért zajló mintegy két hónapos playoffnak.

 

 

NBA Los Angeles Lakers Cleveland Cavaliers NBA-rájátszás Detroit Pistons Oklahoma City Thunder
Legfrissebb hírek

NBA: hetedik meccsen jutott tovább a Detroit és a Cleveland

Amerikai sportok
2026.05.04. 08:22

NBA: a Philadelphia történelmi fordítással kiejtette a Bostont

Amerikai sportok
2026.05.03. 09:30

NBA: LeBron James vezérletével a Lakers kiütötte a Houstont

Amerikai sportok
2026.05.02. 08:55

NBA: hetedik mérkőzésre kényszerül a Boston Celtics; Edwards nélkül is továbbment a Timberwolves

Amerikai sportok
2026.05.01. 07:26

Életben maradt a Pistons, Austin Reaves visszatért a Lakersbe

Amerikai sportok
2026.04.30. 09:51

Pat Riley 81 évesen nem a visszavonulásra, hanem egy újabb NBA-bajnoki címre összpontosít

Amerikai sportok
2026.04.29. 15:00

NBA: továbbment a San Antonio, még izgulhat a Boston

Amerikai sportok
2026.04.29. 07:09

NBA: söpréssel jutott tovább az OKC, a meglepetés kapujában az Orlando

Amerikai sportok
2026.04.28. 07:25
Ezek is érdekelhetik