Az OKC a Lakers, a Detroit a Cavs ellen hozta könnyedén az első meccset

PISTONS–CABS 111–101. Az első fordulóban hetedik meccsen harcolta ki a továbbjutást a Detroit és a Cleveland is. A Pistonsnak eggyel több napja volt pihenni, és ezt kihasználva meg is nyerte az első meccset. A Cleveland már az első negyedben 16 ponttal elhúzott. A második félidőre már tíz ponton belülre feljött a Cavs, sőt a záró játékrészben 93–93-nál egyenlő volt az állás, de ekkor Jalen Duren három kosarával ismét ellépett a Pistons és már végül 111–101-re győzött.

A keleti első legjobbja Cade Cunningham volt, aki 23 ponttal vezette csapatát, míg Tobias Harris 20 pontot szórt, a Detroit védelme pedig 12 labdaszerzést és három blokkot szerzett. A Clevelandben Donovan Mitchell (23) és James Harden (22) is húsz pont fölé jutott.

OKC–LAKERS 108–90. Továbbra is veretlen az idei rájátszásban az OKC. A címvédő az első körben söpörte a Sunst, most pedig a Lakers elleni első meccset is behúzta. A Thunder az első negyed végétől kezdve vezetett, az utolsó negyedre fordulva már kétszámjegyű volt a különbség. Az alapszakaszban a négy egymás elleni meccsükön átlagosan 29.3 ponttal nyert az OKC, ahhoz képest a hajnali 18 pontos hazai győzelemnek még akár örülhetne is a Lakers. Austin Reavesnek gyenge meccse volt, 16 mezőnykísérletéből csak három volt pontos, míg négy labdavesztése volt. A Luka Doncic nélküli Los Angelesben ezúttal is LeBron James volt a legjobb dobó 27 ponttal, míg Hachimura Rui 18 ponttal zárta a találkozót.

A hazaiaknál a 24 pontos, 12 lepattanós Chet Holmgern volt a legjobb, Shai Gilgeous-Alexander és Ajay Mitchell is 18 ponttal zárt. Az Oklahoma City 17 labdaszerzést harcolt ki és 42 százalékos hatékonyságon tartotta a Lakerst.

NBA, RÁJÁTSZÁS

FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK, 1. MÉRKŐZÉSEK

KELET

Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers 111–101

NYUGAT

Oklahoma City Thunder–Los Angeles Lakers 108–90