NBA: Cunningham vezérletével egyenlített a Pistons; elvesztette kulcsemberét a Thunder

A Keleti főcsoport párharcának második mérkőzésén a Pistons 98–83-ra győzött a Magic ellen, ezzel 1–1-re módosította az összesített állást. A detroitiak vezére a kiváló formában játszó Cade Cunningham volt, aki 27 ponttal és 11 gólpasszal dupla duplát jegyzett. Szintén fontos szerepet vállalt Tobias Harris, aki 16 ponttal és 11 lepattanóval járult hozzá a sikerhez.

A Pistons ezzel egy rendkívül negatív sorozatot szakított meg: 11 hazai rájátszásbeli vereség után tudott ismét nyerni, 2008 óta először.

Nyugaton a Thunder magabiztos, 120–107-es győzelmet aratott a Suns felett, így már 2–0-ra vezet a párharcban. A mérkőzés legjobbja Shai Gilgeous-Alexander volt, aki 37 pontot szerzett és 9 gólpasszt osztott ki.

Az öröm azonban nem lehet teljes az oklahomaiaknál: a csapat egyik kulcsembere, Jalen Williams a harmadik negyedben a combjához kapott, nem tudta folytatni a játékot. A játékos már az alapszakaszban is sérülésekkel küzdött, így kérdéses, mennyire súlyos a mostani probléma, és mennyi időt kell kihagynia.

NBA, RÁJÁTSZÁS

1. KÖR, 2. MÉRKŐZÉSEK

Keleti főcsoport

Detroit Pistons–Orlando Magic 98–83

Az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

Nyugati főcsoport

Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns 120–107

Az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0