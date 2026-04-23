NBA: Cunningham vezérletével egyenlített a Pistons; elvesztette kulcsemberét a Thunder

ROCK PÉTER
2026.04.23. 08:25
Cade Cunningham nagyszerű estét produkált (Fotó: Getty Images)
NBA sérülés Cade Cunningham Jalen Williams Orlando Magic Detroit Pistons Shai Gilgeous-Alexander Phoenix Suns Oklahoma City Thunder
Magyar idő szerint csütörtök hajnalban folytatódott az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) rájátszása: a Detroit Pistons hazai pályán egyenlített az Orlando Magic ellen, míg az Oklahoma City Thunder ismét legyőzte a Phoenix Sunst, ám győzelmüknek súlyos ára lehetett.

A Keleti főcsoport párharcának második mérkőzésén a Pistons 98–83-ra győzött a Magic ellen, ezzel 1–1-re módosította az összesített állást. A detroitiak vezére a kiváló formában játszó Cade Cunningham volt, aki 27 ponttal és 11 gólpasszal dupla duplát jegyzett. Szintén fontos szerepet vállalt Tobias Harris, aki 16 ponttal és 11 lepattanóval járult hozzá a sikerhez.

A Pistons ezzel egy rendkívül negatív sorozatot szakított meg: 11 hazai rájátszásbeli vereség után tudott ismét nyerni, 2008 óta először.

Nyugaton a Thunder magabiztos, 120–107-es győzelmet aratott a Suns felett, így már 2–0-ra vezet a párharcban. A mérkőzés legjobbja Shai Gilgeous-Alexander volt, aki 37 pontot szerzett és 9 gólpasszt osztott ki.

Az öröm azonban nem lehet teljes az oklahomaiaknál: a csapat egyik kulcsembere, Jalen Williams a harmadik negyedben a combjához kapott, nem tudta folytatni a játékot. A játékos már az alapszakaszban is sérülésekkel küzdött, így kérdéses, mennyire súlyos a mostani probléma, és mennyi időt kell kihagynia.

NBA, RÁJÁTSZÁS
1. KÖR, 2. MÉRKŐZÉSEK
Keleti főcsoport
Detroit Pistons–Orlando Magic 98–83
Az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1
Nyugati főcsoport
Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns 120–107
Az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0

Amerikai sportok
2026.04.19. 12:07

NBA-RÁJÁTSZÁS, 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Tizenhat csapat vágott neki a bajnoki címért zajló mintegy két hónapos playoffnak.

 

