Nemzeti Sportrádió

Kinevezte új vezetőedzőjét a Puskás Akadémia – hivatalos

2026.06.03. 07:49
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Babó Levente (középen) lett a Puskás Akadémia új vezetőedzője (Fotó: puskasakademia.hu)
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NB I Babó Levente Puskás Akadémia
A Puskás Akadémia bejelentette, hogy Babó Levente lesz a NB I-es csapat új vezetőedzője.

 

Babó Levente lesz első csapatunk új vezetőedzője A 45 esztendős szakember 1+1 éves szerződést írt alá” – jelentette be a Puskás Akadémia a honlapján a napokban, hét év után távozott előző vezetőedző, Hornyák Zsolt utódját.

Babó Levente 2022-től korosztályos válogatott edzőként dolgozott az MLSZ-nél: az U18-as, az U19-es és az U20-as nemzeti együttest is vezette. 2024-ben került a Puskás Akadémiára, ahol az U19-es alakulatunkat irányította, illetve a 2025–2026-os évadban a Puskás II vezetőedzőjeként dolgozott. Első idényében az UEFA Ifjúsági Liga legjobb 32 csapata közé menetelt az U19-esekkel, amelyet sikerült megismételnie az elmúlt évadban is, míg a fiatal tehetségekre épülő második csapatunkkal az NB III Északnyugati csoportjában a negyedik helyen végzett – mutatja be az új vezetőedzőt a puskasakademia.hu.

Babó Levente 2027-ig kötelezte el magát, a megállapodás egyéves hosszabbítási opciót is magában foglal.

 

 

NB I Babó Levente Puskás Akadémia
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