Kinevezte új vezetőedzőjét a Puskás Akadémia – hivatalos

„Babó Levente lesz első csapatunk új vezetőedzője A 45 esztendős szakember 1+1 éves szerződést írt alá” – jelentette be a Puskás Akadémia a honlapján a napokban, hét év után távozott előző vezetőedző, Hornyák Zsolt utódját.

Babó Levente 2022-től korosztályos válogatott edzőként dolgozott az MLSZ-nél: az U18-as, az U19-es és az U20-as nemzeti együttest is vezette. 2024-ben került a Puskás Akadémiára, ahol az U19-es alakulatunkat irányította, illetve a 2025–2026-os évadban a Puskás II vezetőedzőjeként dolgozott. Első idényében az UEFA Ifjúsági Liga legjobb 32 csapata közé menetelt az U19-esekkel, amelyet sikerült megismételnie az elmúlt évadban is, míg a fiatal tehetségekre épülő második csapatunkkal az NB III Északnyugati csoportjában a negyedik helyen végzett – mutatja be az új vezetőedzőt a puskasakademia.hu.

Babó Levente 2027-ig kötelezte el magát, a megállapodás egyéves hosszabbítási opciót is magában foglal.