NBA: sérülésekbe került a Wolves győzelme; egyenlített Atlantában a Knicks

ROCK PÉTER
2026.04.26. 07:55
Először jegyzett tripla duplát a rájátszásban Karl-Anthony Towns (Fotó: Getty Images)
A Minnesota Timberwolves 112–96-ra győzött a Denver Nuggets ellen, de két kulcsjátékosát is elvesztette sérülés miatt az NBA rájátszásában. Az Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander 42 pontos teljesítményével 121–109-es győzelmet aratott a Phoenix Suns felett, és 3–0-s előnyre tett szert. A New York Knicks Karl-Anthony Towns tripla duplájával 114–98-ra legyőzte az Atlanta Hawksot, míg az Orlando Magic Paolo Banchero és Desmond Bane vezérletével 113–105-re nyert a Detroit Pistons ellen.

A Minnesota Timberwolves a Denver Nuggets ellen 112–96-ra megnyerte a Nyugati konferencia negyeddöntőjének negyedik mérkőzését, így 3–1-es előnyre tett szert az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban. Azonban a győzelem két sérüléssel is járt: Anthony Edwards, a csapat legjobb pontszerzője a második negyedben szenvedett térdsérülést, nem tért vissza a pályára. Donte DiVincenzo, a Timberwolves védője pedig egy kontakt nélküli sérülést szenvedett a jobb lábán.


A Phoenix Suns és az Oklahoma City Thunder összecsapásán a Thunder 121–109-re győzött, Shai Gilgeous-Alexander pedig 42 ponttal vezette csapatát. A Thunder már 3–0-ra vezet a párharcba. A Sunsban Dillon Brooks 33 pontot dobott, Devin Booker csak 16-ot szerzett.


A New York Knicks az Atlanta Hawks ellen 114–98-ra nyert, Karl-Anthony Towns az első rájátszásbeli tripla dupláját jegyezte, 20 ponttal, 10 gólpasszal és 10 lepattanóval. A Knicks így kiegyenlítette a Keleti konferencia ezen párharcát 2–2-re.


Az Orlando Magic 113–105-re győzte le a Detroit Pistonst, Paolo Banchero és Desmond Bane egyaránt 25 pontot szerzett. A Pistons legjobbja, Cade Cunningham, 27 pontot dobott, de nem tudta megakadályozni csapata vereségét.

NBA, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT
Orlando Magic (8.)–Detroit Pistons (1.) 113–105
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1
Atlanta Hawks (6.)–New York Knicks (3.) 98–114
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–2
NYUGATI FŐCSOPORT
Phoenix Suns (8.)–Oklahoma City Thunder (1.) 109–121
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 0–3
Minnesota Timberwolves (6.)–Denver Nuggets (3.) 112–96
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–1

 

NBA Minnesota Timberwolves Orlando Magic Atlanta Hawks Denver Nuggets Karl-Anthony Towns Detroit Pistons Phoenix Suns New York Knicks Oklahoma City Thunder
Legfrissebb hírek

NBA: a Lakers egy győzelemre került a továbbjutástól

Amerikai sportok
Tegnap, 8:40

Ismét egy ponttal verte meg a New Yorkot az Atlanta; a Wolves dominált a Denver elleni harmadik meccsen – videó

Amerikai sportok
2026.04.24. 07:22

NBA: Cunningham vezérletével egyenlített a Pistons; elvesztette kulcsemberét a Thunder

Amerikai sportok
2026.04.23. 08:25

Wembanyama egyelőre orvosi felügyelet alatt – videón a hatalmas esés

Amerikai sportok
2026.04.22. 17:12

NBA: a Lakers másodszor is legyőzte a Houstont

Amerikai sportok
2026.04.22. 08:27

Sohasem látott fölénnyel lett Wembanyama az NBA-idény legjobban védekező játékosa

Amerikai sportok
2026.04.21. 10:44

NBA: drámai hajrá New Yorkban és Denverben, a Knicks és a Nuggets elvesztette a pályaelőnyt

Amerikai sportok
2026.04.21. 07:49

Gilgeous-Alexander, Jokics, Wembanyama – egyiküké lesz az idei MVP-cím az NBA-ben

Amerikai sportok
2026.04.20. 12:02
Ezek is érdekelhetik