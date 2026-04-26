NBA: sérülésekbe került a Wolves győzelme; egyenlített Atlantában a Knicks

A Minnesota Timberwolves a Denver Nuggets ellen 112–96-ra megnyerte a Nyugati konferencia negyeddöntőjének negyedik mérkőzését, így 3–1-es előnyre tett szert az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban. Azonban a győzelem két sérüléssel is járt: Anthony Edwards, a csapat legjobb pontszerzője a második negyedben szenvedett térdsérülést, nem tért vissza a pályára. Donte DiVincenzo, a Timberwolves védője pedig egy kontakt nélküli sérülést szenvedett a jobb lábán.



A Phoenix Suns és az Oklahoma City Thunder összecsapásán a Thunder 121–109-re győzött, Shai Gilgeous-Alexander pedig 42 ponttal vezette csapatát. A Thunder már 3–0-ra vezet a párharcba. A Sunsban Dillon Brooks 33 pontot dobott, Devin Booker csak 16-ot szerzett.



A New York Knicks az Atlanta Hawks ellen 114–98-ra nyert, Karl-Anthony Towns az első rájátszásbeli tripla dupláját jegyezte, 20 ponttal, 10 gólpasszal és 10 lepattanóval. A Knicks így kiegyenlítette a Keleti konferencia ezen párharcát 2–2-re.



Az Orlando Magic 113–105-re győzte le a Detroit Pistonst, Paolo Banchero és Desmond Bane egyaránt 25 pontot szerzett. A Pistons legjobbja, Cade Cunningham, 27 pontot dobott, de nem tudta megakadályozni csapata vereségét.

