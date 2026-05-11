Nemzeti Sportrádió

NBA: söpréssel keleti döntős a Knicks; kihasználta Wembanyama kiállítását a Wolves

ROCK PÉTER
2026.05.11. 07:50
Jalen Brunsonék (középen) egy lépéssel közelebb a végső diadalhoz (Fotó: Getty Images)
Philadelphia 76ers NBA San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves New York Knicks
A New York Knicks ellenállhatatlan dobóformával ejtette ki a Philadelphia 76erst az NBA rájátszásának második körében, míg a Minnesota Timberwolves Anthony Edwards vezérletével egyenlített a San Antonio Spurs ellen a Victor Wembanyama kiállításával tarkított mérkőzésen.

A New York Knicks magabiztos játékkal jutott tovább az NBA Keleti főcsoportjának elődöntőjéből: 144–114-re legyőzte a Philadelphia 76erst, s ezzel 4–0-val lesöpörte ellenfelét a párharcban.

A Knicks elképesztő dobóformát mutatott a negyedik mérkőzésen. Miles McBride kilenc hárompontos kísérletéből hetet értékesített, és 25 ponttal zárt, míg Jalen Brunson 22 pontig jutott, ráadásul tíz triplakísérletéből hatot bedobott. A New York végig uralta az összecsapást, és könnyedén lezárta a szériát idegenben.

Nyugaton egyenlített a Minnesota Timberwolves, amely 114–109-re felülmúlta a San Antonio Spurst, így 2–2-re módosult a második körös párharc állása.

A Minnesota legjobbja Anthony Edwards volt, aki 36 pontot szerzett, ebből 16-ot a negyedik negyedben dobott. A Timberwolves kihasználta Victor Wembanyama kiállítását is: a Spurs francia sztárját a második negyedben küldték le a pályáról, miután könyökkel eltalálta Naz Reid állát. Reid a történtek ellenére fontos szerepet játszott a hazaiaknál, csereként 15 ponttal és kilenc lepattanóval segítette csapatát.

NBA
RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK
Keleti főcsoport
Philadelphia 76ers (7.)–New York Knicks (3.) 114–144
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 0–4
Nyugati főcsoport
Minnesota Timberwolves (6.)–San Antonio Spurs (2.) 114–109
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–2

 

